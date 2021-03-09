تراند اليوم : محمد فراج ينضم لروبي وباسل خياط في "الميزان"

الخليج 365 /

وافق الفنان الشاب محمد فراج على المشاركة في بطولة المسلسل التليفزيوني الجديد "الميزان"، الذي يلعب بطولته كلا من روبي وباسل خياط.

وجاء في بيان من شركة إدارة أعمال محمد فراج أنه تعاقد بالفعل على الانضمام لفريق عمل المسلسل، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2016، وهو من إنتاج المنتج طارق الجنايني.

والمسلسل من تأليف السيناريست باهر دويدار، في تعاونه الثاني مع الجنايني بعد مسلسلهما "حكايات بنات"، فيما يتولى إخراجه أحمد خالد موسى، الذي قدم مسلسل "بعد البداية" في رمضان 2015.

وعلى الرغم من تكتّم طارق الجنايني على تفاصيل مسلسل "الميزان"، إلا أنه سيدور في كواليس عالم الجريمة والمحاكم والمحاماة، في إطار تشويقي مليء بالمفاجآت.

وكان آخر أعمال طارق الجنايني مسلسلي "العهد"، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني 2015، وحقق نسبة مشاهدة عالية، بالإضافة إلى مسلسل "البيوت أسرار" الذي يُعرض حاليا على قناة "النهار".

وكان آخر أعمال روبي مسلسل "سجن النسا" في رمضان 2014، والذي لاقى نجاحا نقديا وجماهيريا كبيرا، ويشارك في بطولته نيللي كريم، ودرة، وهو من إخراج كاملة أبو ذكري.

أما بالنسبة لباسل الخياط، فتألق في مسلسل "طريقي" خلال شهر رمضان 2015، وهو من بطولة شيرين عبد الوهاب في أولى تجاربها بالدراما التلفزيونية، وهو من تأليف تامر حبيب، ومن إخراج محمد شاكر خضير.

وآخر أعمال محمد فراج كان مسلسل "تحت السيطرة"، والذي لعب بطولته إلى جانب نيللي كريم وظافر العابدين، وعُرض في رمضان 2015.