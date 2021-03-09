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تراند اليوم : مشروب صباحي للقضاء على الدهون

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إن كنتم ممن يبحث عن طريقة لخفض الوزن، والتخلص من الدهون المتراكمة إليكم هذا المشروب الصباحي المنظف للجسم من السموم ويحتوي على عناصر مضادة للالتهابات.

المكونات:
* زنجبيل طازج
* ملعقة صغيرة من الكركم أو العقدة الصفراء
* عودان من القرفة
* نصف ملعقة صغيرة من البهار الحار الأحمر
* ملعقة من العسل الطبيعي
* عصير حامض

طريقة التحضير:
- قشروا قطعة من الزنجبيل، قطّعوها إلى شرائح واسحقوها
- ضعوا قطع الزنجبيل في طنجرة مع 6 أكواب من الماء واجعلوها تغلي على النار جيداً، بعد هذا، ضعوا عيدان القرفة، الكركم والبهار الأحمر
- اتركوا المكونات تغلي لمدة 10 دقائقن من ثم صفوا المزيج جيداً
- ضعوا ملعقة عسل وعصير حامضة واحدة
- اشربوا المزيج يوماً في الصباح لحرق الدهون وتنظيف الكبد والجهاز الهضمي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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