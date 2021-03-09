تراند اليوم : توزيع جوائز عبد الحميد شومان لأدب الأطفال 2014 بالأردن

الخليج 365 /

أقامت مؤسسة عبدالحميد شومان الليلة الماضية احتفالا، تحت رعاية وحضور الأميرة ريم علي، لتوزيع جوائز (عبدالحميد شومان لأدب الأطفال لدورة 2014)، بحضور ممثلي المؤسسات الثقافية العربية وأعضاء من النقابات والجمعيات الثقافية المعنية وممثلي الهيئات الدبلوماسية في الأردن.

وقالت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة فالنتينا قسيسية “إن القصة في مرحلة الطفولة المبكرة هي التي تبني العلاقة ما بين الطفل والكتاب طيلة حياته” .. مضيفة “إننا نواصل سعينا لإثراء الأدب العربي ونحتفي بمبدعين من وطننا ممن لا يألون جهدا لتقديم الأفضل لأطفالنا”.

وبدورها، قالت هيفاء النجار رئيسة الهيئة العلمية للجائزة “إن أية أمة تخلو من المبدعين فإن لغتها وثقافتها تموت وربما غزتها ثقافة أخرى، وكل أمة لا يكون لها إبداع مستمر تبتعد شيئا فشيئا عن إبداعاتها في الماضي وتصبح غريبة عنها”، مؤكدة على أن الإبداع الحاضر هو وحده الذي يحفظ الإبداع الماضي ويهيئ لألق المستقبل.

وفازت بالجائزة ثلاثة أعمال فلسطينية من بين 125 عملا من الأردن والوطن العربي وبلدان غير عربية، حيث قررت لجنة التحكيم العلمية للجائزة منح نصف المرتبة الأولى للجائزة وقيمتها 5000 دينار أردني (أي ما يزيد على 7 آلاف دولار أمريكي) للعمل المعنون “حين أكبر” لمنار محمد يعقوب من فلسطين، عن النص الذي ويدور حول المعرفة في الوقت المناسب بأسلوب جديد ومشوق مع نهاية مدهشة وغير متوقعة.

كما منحت نصف المرتبة الثانية للجائزة بقيمة 2500 دينار (أي ما يساوي نحو 3500 دولار) للعمل المعنون “خربشة” لرناد جلال حامد من فلسطين عن القصة، والذي يتألف من مجموعة من الصور والرسومات تروي أحداثا متتالية دون نص مكتوب يتناول فرح الطفل وحريته في التعبير ضمن عالمه الخاص المختلف عن عالم الكبار.

ومنحت اللجنة المرتبة الثالثة من الجائزة بقيمة 3000 دينار (أكثر من 4 آلاف دولار) للعمل المعنون “10 أرجل” مناصفة بين الكاتب أنس فايز أبورحمة والرسامة لبنى حمدان طه من فلسطين لعنصر التشويق ولغرابة الفكرة ولتحفيز التوقع والخيال الذي تثيره أحداث القصة ولرسومه اللطيفة.

جدير بالذكر أن مؤسسة عبد الحميد شومان أسسها ويمولها البنك العربي منذ العام 1978، وأطلق عليها اسم مؤسس البنك لتكون مؤسسة غير ربحية، تعنى بالاستثمار في الإبداع المعرفي والثقافي والاجتماعي للمساهمة في نهوض المجتمعات في الوطن العربي من خلال الفكر القيادي والأدب والفنون والتشغيل والإبداع.