تراند اليوم : أحلام الأطفال في العمل والنضوج... في مواجهة المعرفة والتعلّم والتجربة العملية

دبي / احمد جمال المجايدة / الخليج 365

انطلاقاً من السؤال البديهي الذي يُطرح على كل طفل: "ماذا تحلم أن تُصبح عندما تكبر؟" يستوحي برنامج "حلمك حقيقة" على MBC3 فكرته ومضمونه، مُحَوِّلاً - بصحبة مقدّمته عزّه - أحلام عددٍ من الأطفال إلى حقيقةٍ يعيشونها بتفاصيلها الأقرب إلى الواقع، بحلوها ومرّها، على مدى يومٍ واحد غني بالمعرفة والتعلّم والتجربة العملية المفيدة والشيّقة.

وفي هذا السياق، سيجد الطفل الذي يحلم أن يكون مهندساً، نفسه وقد أضحى ينتقل من مرحلة الرسومات والمُخطّطات الهندسية في المكتب إلى موقع المشروع الذي يُفتَرض به متابعته على الأرض بين العمّال. أما الطفل الذي لطالما حلم أن يكون طبيباً بيطرياً، فسيجد نفسه وقد أصبح داخل العيادة البيطرية يساعد في فحص ومعاينة مجموعةٍ من الحالات لعددٍ من الحيوانات المختلفة! وكذلك سيكون حال الصحفي والمذيع والشرطي والبائع والمدرّس والطبيب....الخ.

وفي الجزء الثاني من البرنامج، سيتعرف الأطفال في كل حلقة على مهنةٍ جديدة قد تكون على طرفَي نقيضٍ مع أحلامهم، رغم كونها مكمّلاً أساسياً لها. فقد لا يخطر ببال الطفل الذي يحلم في أن يكون طاهياً ما هي متاعب مهنة منظّف الصحون والأطباق في المطاعم! أما من يحلم في أن يصبح مهندساً، فقد لا يعرف مشقّة أن يكون عامل بناء.. وقد لا تُدرك الطفلة التي تحلم بتصميم الأزياء أهمية عمل الخيّاطة!.. وهنا تلتقي التّوعية بالمتعة، والحلم بالواقع، ليعيش الأطفال تجارباً متنوّعة يختبرون خلالها عدداً من الأعمال المتباينة-المتشابهة ضمن كل حلقة من حلقات "حلمك حقيقة".