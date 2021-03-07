تراند اليوم : مساعي لتشخيص "توقف التنفس أثناء النوم" لنحو مليون شخص حول العالم

مساعي لتشخيص "توقف التنفس أثناء النوم" لنحو مليون شخص حول العالم

دبي / احمد جمال المجايدة / الخليج 365

هل تعاني من الشخير؟ يرجى الانتباه حيث ان هذا مؤشر خطير لنوع من إضطرابات النوم التي قد تنتج عنها امراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب.

وتأتي الحملة في ظل سعي شركة رويال فيليبس الكترونيكس (المسجلة في بورصة نيويورك تحت اسم NYSE: PHG، وبورصة امستردام تحت اسم AEX;PHIA) مساعدة الذين يعانون من عارض توقف التنفس أثناء النوم OSAللتغلب على هذا الاضطراب، فقد أعلنت شركة رويال فيليبس على أنها ستقوم بعملية تشخيص لمليون إنسان حول العالم خلال السنوات الخمس المقبلة لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بهذه الاعراض لمساعدتهم على التغلب على هذا الاضطراب بشكل نهائي.

وقد أشارت دراسة في الاجتماع الخليجي الرابع لطب النوم، الذي جرت فعالياته بدبي في ديسمبر الماضي، إلى أن واحداً من بين كل ثلاثة سعوديين معرض لتوقف التنفس أثناء النوم Obstructive Sleep Apnea (OSA). وقد عرضت كل من شركة فيلبيس ريسبيرونيكس والمجموعة السعودية لطب النوم آخر الابتكارات في مجال تشخيص النوم والحلول العلاجية لمشاكل النوم في الاجتماع.

وسيتضمن برنامج فيليبس، الذي يتوافق مع إلتزامها تحسين وتوفير الرعاية الصحية عالميا، إجراء اختبارات في أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا وذلك من خلال زيارة موقع الحملة عبر الإنترنت (www.philips.com/worldsleepday) لتقييم المخاطر المحتملة. ويمكن للأشخاص الذين يعتقدون أنهم يعانون من أعراض هذا الاضطراب أو خطر الإصابة به إجراء التقييم من خلال الموقع وعند الانتهاء من الفحص، سيزودك الموقع بالنتيجة ومستوى خطورة هذا الاضطراب لديك وينصحك بمتابعة ذلك مع طبيبك إن اقتضت الضرورة.

وتعليقاً على هذا الأمر أوضح ديدرك زيفن، المدير العام لشركة فيليبس للرعاية الصحية في الشرق الأوسط وتركيا أن اضطراب توقف التنفس أثناء النوم يؤثر على صحة من يعانون منه بطريقة جدية وقد يؤدي إلى إحتمال الإصابة بأمراض خطيرة على المدى البعيد وأضاف : "نهدف في فيليبس الى استخدام حلولنا التقنية لتشخيص و مساعدة الذين يعانون من هذا الاضطراب الخطير للتغلب عليه".

هذا ويعتبر اضطراب توقف التنفس أثناء النوم من أكثر اضطرابات النوم شيوعاً و يعاني منه حوالي 5 او 6% من البالغين. ويتمثل اضطراب توقف التنفس أثناء النوم في تضيق أو انغلاق المجرى العلوي للتنفس ما يمنع المصاب من التنفس اثناء النوم.

ومن أكثر الاسباب شيوعا للاصابة بهذا الاضطراب هو الوزن الزائد، وتتضمن الاعراض والاشارات الاخرى لهذا الاضطراب ما يلي:

· شخير متكرر وعالي

· تقطعات في التنفس أو صعوبة التنفس

· السمنة

· النوم القصير الدائم أثناء القراءة أو مشاهدة التلفزيون أو القيادة

· ضغط الدم المرتفع.

غالبا ما يصنف النوم بانه الركن الثالث من اركان الصحة الجيدة المصاحب بغذاء جيد وتمارين رياضية. وتشير ابحاث فيليبس الى ان اكثر من ثلثي الناس الذين يعانون من هذا الاضطراب حول العالم لم يتم تشخيصهم حتى الآن.