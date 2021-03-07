تراند اليوم : بعض مدمرات الموهبة عند الأطفال

الطفل كائن يختلف عن الآخرين في انه يحتاج منا الى الرعاية والتنشئة الصحيحة ليصل مرحلة البلوغ بسلام ،ونجد أن الكثير من الاطفال تكون لديهم الموهبة والابداع ولكن بعض تصرفات الاباء والامهات وكذلك المدرسين تقتل الابداع من خلال أساليبهم التربوية الخاطئة التي دون قصد يعملون على تدمير مواهبه ومن هذه المدمرات :

1) الضرب ع الوجه

يقتل ٣٠٠-٤٠٠ خلية عصبية في الدماغ

المسح على الرأس يخلق خلايا دماغية جديدة

٢) الألعاب الإلكترونية

تقتل الذكاء الإجتماعي والذكاء اللغوي

تسبب نزيف الدماغ لشدة التركيز

استهلاك خلايا الدماغ قبل أوانها وعندما يكبر

يفتقد بعض المهارات

٣) السخرية من الأم أمام إبنها يجعل الطفل يركن للإنطواء والخوف والتوقف عن التفكير السليم

لأن الطفل يستمد الموهبة من أمه حسب آخر الدراسات

٤) السخرية من أفكار الطفل والتعليق الغير تربوي على مايقدمه من إنتاج وتقدم

وبذلك تصبح الدافعية لديه متدنية

٥) قفل باب الحوار مع الطفل منذ الصغر بحكم العادات التقاليد الخاطئة وبذلك يتم قتل الذكاء اللغوي والإجتماعي لديه

تهميش الأطفال وأمرهم بالسكوت وتعنيفهم في المناسبات مثلاً

٦) الإقلال من شرب الماء بالذات أثناء التعليم

الدماغ يتكون من ٨٥٪ من الماء يجب كل خمس وأربعون دقيقة شرب كوب من الماء

( أوقنينة صغيرة )

إذا لم يشرب يصدر الجسم حركات لاإرادية

( كحة - عطس - يحرك الكرسي- يسحب الطاولة ،، يظهر للمربي أنه يفتعل الإزعاج )

٧) عدم تناول وجبة الإفطار

الناس الذين لايتنارلون وجبة الإفطار سوف ينخفض معدل سكر الدم لديهم هذا يقود إلى عدم وصول غذاء كاف لخلايا المخ ممايؤدي إلى إنحلالها

٨) التعليم بالتلقين وعدم مراعاة ميول وقدرات الطالب

9) عدم تمكين الأطفال من عيش طفولتهم الطبيعية وإغراقهم في الأنشطة التعليمية

١٠) إلزام الطفل تصغير خطه في المرحلة الإبتدائية

الخط الكبير يرمز للثقة بالنفس والأمان

إذا صغر الخط معناه فقد هاتين الصفتين ويجب المسارعة في علاج ذلك

بعد المرحلة المتوسطة يصغر الخط طبيعي

١١) قتل الأبداع والموهبة الفنية بإلزام الطفل بتلوين الكراسات الجاهزة

لوجود حدود لها

ويلاحظ بسببها عدم قدرته على إتخاذ قرار

يجب أن تكون الكراسة بدون إطار

١٢) إلزام الطفل على الهدوء والروتين في استخدام النظام