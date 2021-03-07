تراند اليوم : دراسة: ارتفاع معدلات الشفاء من السرطان بأميركا

وكالات / مشرق نيوز

أظهرت الأرقام الصادرة عن دراسة لجمعية أبحاث السرطان بالولايات المتحدة الأميركية، أن معدل الأشخاص الذين قهروا مرض السرطان وشُفوا منه، سيشهد زيادة تقدر بـ31 في المائة بحلول العام 2022.

وأوضحت الدراسة أن عدد من قهروا مرض السرطان اللعين في الوقت الحاضر، يبلغ 13.7 مليون نسمة، وأن هذا الرقم سيصل إلى 18 مليون نسمة خلال السنوات العشر القادمة.

ولفتت إلى أن 22 في المائة من السيدات المصابات بسرطان الثدي قد شفين تماما، مقابل شفاء 20 في المائة من الرجال المصابين بسرطان البروستاتا، في حين لم يتمكن سوى 3 في المائة فقط من المصابين بمرض سرطان الرئة، من البقاء على قيد الحياة.

وذكر أحد الأطباء المشاركين في تلك الدراسة التي نشرت في مجلة 'Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention'، على أن نسبة إطالة أعمار الذكور المصابين بسرطان البروستاتا، لخمس سنوات بعد إصابتهم به، تصل إلى 100 في المائة، بينا تصل هذه النسبة إلى 89 في المائة بالنسبة للسيدات المصابات بسرطان الثدي، بعد أن كانت تلك النسبة الأخيرة 75 في المائة في العام 1975، معولا ذلك على التطورات الطبية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن.