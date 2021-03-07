تراند اليوم : أميركي يواجه تهمة رسمية لقتله سمكة

نيويورك / مشرق نيوز /

وجهت محكمة أمريكية لرجل أمريكي تهمة رسمية لقتله سمكة زميلته في السكن.

واعتبرت المحكمة أن خوسيه سانتياغو (47 عاماً)،قام بالاساءة الى الحيوان والاعتداء عليه وقد تم الافراج عنه من دون كفالة مالية بحسب صحيفة (نيويورك بوست).

وقالت بريندا ألفاريز، إنها قررت ترك الشقة التي تتشاركها مع سانتياغو، صديق طفولتها لأنها ما عادت قادرة على التفاهم معه.

وأوضحت أنها فيما كانت توضب أغراضها، حاول سانتياغو منعها، ثمّ توجه إلى سمكتيها "بوني وكلايد"، فرمى الأولى في المرحاض ووضع الثانية في كيس لتختنق.وقالت ألفاريز، إنها تحب السمكتين، كما لو أنهما "طفلتاها"، وتريد أن تتم معاقبة سانتياغو. وزعم سنتياغو أن ألفاريز هي من هاجمه أولاً.