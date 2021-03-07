تراند اليوم : الإعلام الاجتماعي يُمكَّن الشركات من دعم الابتكار

الإعلام الاجتماعي يُمكَّن الشركات من دعم الابتكار

دبي /احمد المجايدة

قالت دراسة أعدها برنامج الحوكمة والابتكار في كلية دبي للإدارة الحكومية بالشراكة مع شركة "ساب"، رائدةبرمجيات الأعمال العالمية، أن وسائل الإعلام الاجتماعي قد انتقلت من الهامش إلى مركزاهتمام قطاع الأعمالفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ووجدت الدراسة البحثية، التي انصبّ التركيز فيها على الشباب العربي وتُعتبر الأوسع والأشمل من نوعها، أن 86 بالمائة من المستطلعة آراؤهم يعتقدون أن لوسائل الإعلام الاجتماعي أثراً تمكينياً للمشاريع الريادية، فيما رأى 90 بالمائة من المشاركين في الدراسة أن لها قدرة على رفع الوعي بالعلامة التجارية وتأثيرإيجابي في التسويق، وأشار 86 بالمائة إلى تمكين وسائل الإعلام الاجتماعي الشركات من الوصول إلى أسواق جديدة، في حين قال 85 بالمائة إنها قادرة على إشراك العملاء والزبائن. وقال 84 بالمائة إنهم يعتقدون إن وسائل الإعلام الاجتماعي قد تشحذ الروح الريادية وتُلهمها في الشركات.

واتفق 81 بالمائة من المستطلعة آراؤهم على أن وضع سياسات وطنية للتعامل مع الإعلام الاجتماعي في أماكن العمل يمكن أن يقود إلى استخدامها استخداماً أفضل.

وتعليقاً على نتائج الدراسة، قال فادي سالم، مدير برنامج الحوكمة والابتكار في كلية دبي للإدارة الحكومية، أن إفادات المشاركين في الدراسة حيال وسائل الإعلام الاجتماعي كانت إيجابية، وأضاف: "برغم عدم الاستقرار الذي تعيشه كثير من الاقتصادات في المنطقة، يتزايد شعور الشباب بالتمكين واكتساب مزيد من القدرات،وهي الشريحة الأنشط من الشعوب العربية. وقد أظهرت أبحاثنا خلال السنتين الماضيتين أن ما يزيد عن 50 مليون عربي يتواصلون بفعالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتمدين على تلك الوسائل للتأثير في مسار الأوضاع الاجتماعية والتجارية في بلدانهم".

وجمعت الدراسة، التي اختبرت قدرات وسائل الإعلام الاجتماعي في تعزيز التنمية المجتمعية وخلق فرص العمل ونمو الأعمال التجارية في جميع أنحاء المنطقة العربية، بيانات من نحو 5,000 شخص شملهم الاستطلاع في كل من الأردن والإمارات والبحرين والسعودية وعُمان والكويت ولبنان ومصر.

من جهته، أكّد سام الخرّاط، المدير التنفيذي لشركة "ساب" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الإعلام الاجتماعي لم يعُد أمراً غريباً في عالم الأعمال، وإنما ضرورة أساسية، وقال: "من الأهمية بمكان أن يحرص قادة الأعمال على التكيّف وفقاً لهذه الضرورة، فالحوار البنّاء في الأسواق وأماكن العمل وبين الأفراد، مع القدرة على جمع البيانات وتحليلها والعمل الفوري استناداً لما فيها يمثل فرصة كبيرة ومؤثرة للوصول إلى مستويات من الابتكار لم يكن تصور الوصول إليها في السابق ممكناً".