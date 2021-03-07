تراند اليوم : قصر الإمارات يشارك باحتفالية ساعة الارض

قصر الإمارات يشارك باحتفالية ساعة الارض

ابوظبي / الخليج 365

شارك فندق قصر الامارات باحتفالية ساعة الأرض من خلال المساهمة في الجهود الرامية الي تقليل استهلاك الطاقة في الدولة.

واحيا القصر هذه المناسبة بإطفاء بعض الأنوار و هي إنارة الأشجار الخارجية, الإنارة الأمامية للمبنى, إنارة القبة الرئيسية و بوابة كبار الزوار, انارة الشرفات وإنارة النافورة الرئيسية لمدة ساعة كاملة و ذلك من الساعة ال 8:30 مساءً الى 9:30 مساءً للفت الانظار الى ترشيد إستهلاك الطاقة على سطح كوكب الارض .

وقال السيد بوجرا بيربرغلو مدير عام قصر الامارات : اننا حريصون علي ترشيد استخدام الطاقة في كافة مراحل العمل , وحصل قصر الامارات علي جوائز عالمية في هذا المجال كما ان القصر يستخدم مواد صديقة للبيئة تقلل استهلاك الطاقة .

ويري العاملون في قصر الامارات ان ساعة الارض ليست مجرد لحظات تنطفىء فيها الانوار في هذه الأماكن بل إنها نمط حياة لتوفير الطاقة من أجل حياة طبيعية مستدامة على كوكب الارض الذي يعاني من ظاهرة الاحتباس الحراري وتقلب المناخ .

ويجئ احتفاء قصر الامارات بهذه المناسبة السنوية ليواكب احتفال دولة الامارات بساعة الأرض الي جانب 126 دولة في العالم تعبيراً عن موقفهم من التغيّر المناخي .

واطلقت دولة الامارات حملات عدة للحد من استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه، وتنبه دوما إلى عدم التبذير في هذه الموارد حفاظا علي مستقبل الاجيال القادمة .

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