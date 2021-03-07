تراند اليوم : مبعدو المهد يطالبون بنقل قضيتهم لـ"الجنايات" الدولية

غزة / مشرق نيوز

مبعدو كنيسة المهد يطالبون بضرورة نقل قضيتهم إلى محكمة الجنايات الدولية، خاصة بعد حصول فلسطين على دولة بصفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.

وشدد المبعدون في بيان لهم اليوم الأحد، بالتزامن مع الذكرى الثالثة لاستشهاد اللواء المبعد عبد الله داوود في الجزائر، على ضرورة العمل على طرح قضية المبعدين في كافة المحافل الدولية لفضح جرائم الاحتلال.

واعتبر المبعدون في بيانهم، أن الإبعاد الذي تمارسه إسرائيل بحقهم وبحق العديد من الأسرى وآخرهم أيمن الشراونة، جريمة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

وطالب المبعدون، بالعمل على تأمين زيارات لأهاليهم عبر معبر بيت حانون، والعمل على إتمام المصالحة وإنهاء الانقسام.