تراند اليوم : جولة في اسطنبول .. مدينة المتاحف و التاريخ العريق !

اسطنبول / جمال المجايدة / الخليج 365

نظمت ادارة فندق قصر تشيران كيمبنسكي اسطنبول و شركة / هيلين هوليدايز / المتخصصة في الخدمات السياحية والرحلات في اسطنبول , جولة للوفد الاعلامي الزائر من دولة الامارات ودول مجلس التعاون الخليجي جولة في الوسط التاريخي لمدينة اسطنبول لاطلاع الصحافيين علي ابرز المعالم السياحية في المدينة التي يزورها اكثر من 20 مليون سائح سنويا .

تم خلال الجولة اسكتشاف اسطنبول التاريخية واسواقها الشرقية ومن ابرزها غراند بازار سوق محمود باشا والسوق المصري المشيد عام 1660 .

كما تجول الوفد الاعلامي في المدنية التاريخية ومعالمها الاثرية وابرزها توب قابي سراي وهي مقر الحكم العثماني لمدة 500 عاما تقريبا ومسجد السلطان احمد ( الجامع الازرق ) ومتحف ( ايا صوفيا ) التاريخي .

ويذكر ان مسجد السلطان احمد شيد بين عامي :1018 ـ 1020 هـ / 1609 ـ 1616 م. مهندسه محمد آغا أشهر المعماريين الأتراك بعد سنان باشا وداود أغا. يقع المسجد جنوبي ايا صوفيا وشرق ميدان السباق البيزنطي القديم. وله سور مرتفع يحيط به من ثلاث جهات، وفي السور خمسة أبواب، ثلاثة منها تؤدي إلى صحن المسجد واثنان إلى قاعة الصلاة ويحتوى على ستة ماذن وتستطيع الزيارة والصلاة فى المسجد.

في برج الفتاة !

اثناء الجولة التي نظمت في اليوم الثاني ’ زار الوفد الاعلامي برج الفتاة في إسطنبول والمشيد من الاف السنين على جزيرة تقع في نقطة التقاء قارة آسيا بـ اوروبا على بحر مرمرة .. ويرجع تاريخ هذه الجزيرة الى مايقارب 2500 سنة .

وأسمه الحقيقي برج الفتاة وبالتركي / كيز كوليسي / ويقال ان سبب تسميته برج الفتاة من قديم الزمان كان السلطان لديه بنت جميلة جدا , وحين جاءته العرافة قالت له ابنتك سوف تموت بلدغة أفعي !

جن جنون السلطان , وبنى لها هذا البرج وسط البحر واصبحت الخادمات تاخذ لها الطعام باليخت الى يوم تسللت افعي الى سلة العنب واخذت الخادمة السلة وذهبت للاميرة , ولاقت حتفها في البرج وسط البحر لانها كانت وحيدة ومعزوله عن العالم.

والبرج التاريخي ذات القصة الاسطورة تحول الي مطعم راقي يؤمه الناس من كل حدب وصوب للاسترخاء في احضان البحر بين اوروبا واسيا !

تلة العرائس

زار الوفد الاعلامي / تلة العرائس / التي تقع فى منطقة اسكودار فى الجانب الاسيوى من اسطنبول وهى تبعد 4 كم عن مركز منطقة اسكودار ويبلغ ارتفاع هذه التلة267 عن سطح البحر , وهى اعلى تلة من تلال اسطنبول السبعة وسميت بهذا الاسم لان العرسان كانوا دائما ياتون الى التلة ويقضون وقتهم مع اخذ الصور الفوتوغرافية ثم العودة حيث يتم الصعود الى التلة ومشاهدةاسطنبول ومضيق البوسفور والكوبرى المعلق ومنطقة ارتاكوى ومشهد بانورامى الاسطنبول الحديثة والقديمة .

الرقص التركي فولكلور حي يطرب القلوب !

حضر اعضاء الوفد الاعلامي الاماراتي والخليجي الذي زار اسطنبول امسية موسيقية تخللها حفل عشاء في / اورينت هاوس / بدعوة من فندق قصر تشيران كيمبنسكي اسطنبول و/ آيريس ميديا /

وتنوعت الفقرات الموسيقية الراقصة مابين الطرب التركي ومابين فولكلور المناطق الجبلية في الاناضول اوعلي مدن السواحل الشهيرة لتعكس تراث الاتراك الشهير اضافة الي تقاليد البلاد في اقامة حفلات الاعراس والاحتفاء بالضيوف القادمين من بعيد .

فالكل يعلم انه يسيطر على فلكلور الرقص التركي الأسلوب العثماني إلا أن الرقص عندهم له أشكال و أنواع متعددة، و لعل أهم الرقصات التركية هي الرقصات الشعبية التي يصطف فيها الناس على رتل واحد لتظهر هذه الرقصات مشابهة جدا لرقصات الدبكة في بلاد الشام مثلا.

وهذا ماشاهده الوفد الاعلامي في اورينت هاوس في امسية لاتنسي سوف تظل عالقة في الاذهان لروعة تقديم الفن التركي الي الجمهور الزائر .

وتضمت الامسية رقصات مختلفة و متنوعة الأشكال و الأنماط فى الرقص التركى ،كما ان الازياء للرقصات تتنوع وتتميز بالالوان الزاهية المبهجة التى تزيد روعة وجمال الرقص التركى .

وشاهد الزملاء الاعلاميين رقصات صوفية نابعة من الطريقة " المولوية" التي أسسها جلال الدين الرومى فى القرن الثالث عشر فى مدينة قونيه التى عاش فيها، من بين أكثر الطرق الصوفية انتشارا فى تركيا. وتتعامل معها الجهات الرسمية على أنها جزء من التراث والفلكلور التركي.

كما تجول الوفد الاعلامي في اهم الاسواق بمدينة اسطنبول وهي :

غراند بازار

يعتبر من اهم اسواق اسطنبول حيث يوجد بة الاف المحلات ويزورة اكثر من نصف مليون شخص يوميا ويحتوى على18 بابا واهمها واكبرها باب نور العثمانية ويحتوى على 4000 متجرا لبيع التحف والمجوهرات والذهب والسجاد والملابس الجلدية

السوق المصرى

.يقع خلف الجامع الجديد وسمى بهذا الاسم لان التجار الاتراك كانو يجلبون بضاعتهم بشكل اساسى من مصر وقى الوقت الراهن يعتبر مقصدلسياح العرب حيث ياتون الية لشراء البهارات والتوابل والمكسرات والقهوة التركية والهدايا

شارع الاستقلال

يقع شارع الاستقلال فى المنطقة الاوروبية بالقرب من ميدان تقسيم ويعتبر من اشهر شوارع اسطنبول حيث يصل الية زوارةمليون شخص يوميا بسبب احتوائة على اشهر المحلات والمطاعم والمقاهى الاماكن الاثرية والمكتبات والسينمات ويحتوى ايضا على السفارات الامركية واليونانية والفرنسية كما بة خط مترو قديم من فترة العثمانين

منطقة اورتاكوى

تقع فى اسطنبول الاوروبية فى مقاطعة بشكتاش اورتاكوى تعنى(القرية الصغيرة) وتحتوى على الحمام التركى المبنى من قبلالمعمار سنان وقصر تشيران المبنى بامر السلطان عبد العزيز وتعتبر منطقة اورتاكوى وشوارعها احدى اشهر اماكن التسلية والتسوق ويمكن للزوار يبدؤو يومهم بزيارة ortakoy Pazar ويعتبر من ابرز معالمها واكثرها شهرة ومسجد ارتاكوى الشهير على البوسفور

منطقة كادى كوى

او(منطقة القاضى) تقع فى اسطنبول الاسيوية وتمثل كادي كوى افضل اماكن المتعة والجمال واماكن الاستجمام والترفية والهدوء نظرا لما تمتلكة من مقومات سياحية وطبيعية تجذب السياح من جميع دول العالم وتشتهر كادى كوى بسوقها التاريخى وخليجها المميز وحديقة فنار بخشة الجميلة .

عراقة تاريخية !

في ختام الجولة لابد من القول ان اسطنبول الغنية بعراقتها التاريخية ومزيج حضارتها والبيزنطية والعثمانية والرومانية ، تنعم كما تنعم من قبل الاباطرة والسلاطين بأناقة وعظمة المكان والجغرافيا الطبيعية والمشاهد الساحرة التي قلما تتوافر مجتمعة في مدينة اخري .

وتحتل اسطنبول موقعاً متميزاً يربط الشرق بالقارة الأوربية وتعتبر جسراً تلتقي عليه الثقافة الشرقية بالثقافة الأوربية ، و قامت على ضفافها حضارات عريقة ، وهي مدينة مليئة بالأثار الأغريقية والرومانية .

كما أنها مهد الحضارة البيزنطية و الأمبراطورية العثمانية التي لعبت دوراً هاماً في تاريخ الحضارة الإنسانية تحكي جميع الأوابد التاريخية في اسطنبول سحر الحضارة الشرقية ، بالإضافة إلى تلك الأوابد والأثار التاريخية .

انتهي -