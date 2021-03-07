تراند اليوم : والد عريس ذهب يخطب لابنه فخطبه أهل العروس

الرياض - مشرق نيوز

وافق الأب على الفور عندما طلب منه ابنه مرافقته في الذهاب معه لطلب يد الفتاة التي يرغب في الزواج فأسرع مع ابنه إلى منزل والد العروس وهناك كانت المفاجأة، فقد انقلب الموقف وصار الأب هو العريس وذلك بعد طلب والد العريس يد الفتاة لولده لكن والد العروس رفض تزويج ابنته إلى ذلك الشاب بحجة عدم مناسبته لابنته مما أغضب العريس.

و ذكرت صحيفة صدى السعودية أنه وبعد عدد من المحاولات أخبر والد العريس أنه لا مانع لديهم من إكمال مراسم الخطوبة بشرط أن يكون الوالد هو العريس بدلاً من الابن، وأنهم يرحبون به عريسا لابنتهم لما عرف عنه من صفات وأخلاق وكفاءة وعلم وحسن تصرف حتى أضحى مثالاً للرجل المسؤول

على الفور تقدم والد العريس وخطب الفتاة لنفسه في موقف أصاب الشاب بالذهول ولم يستطع الكلام من هول الموقف واكتفى بخروجه من بيت العروس تاركاً والده “العريس” يتفق على مراسيم الزواج.