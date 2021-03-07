تراند اليوم : نجاح ولادة أول "عجل" باستخدام تقنيات التلقيح الصناعي في غزة

غزة/ مشرق نيوز

اعلن مركز الخدمات البيطرية فيتكو بقطاع غزة عن نجاح ولادة أول "عجل" باستخدام التقنيات الحديثة للتلقيح الصناعي وبالتعاقد مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو "FAO" وبتمويل من المؤسسة الكندية للتنمية والتعاون الدولي "سيدا CIDA".



وقال مدير مركز فيتكو الدكتور سعود الشوا، إنها المرة الأولى منذ أكثر من عشرين عاماً التي تستخدم فيها طريقة التلقيح الصناعي للأبقار في القطاع، مشيراً إلى أن ولادة العجل الصغيرة من نوع فريزيان الهولندية تأتي بعد إجراء المركز عمليات التلقيح الصناعي لمئات الأبقار في محافظات غزة.

ولفت الشوا، إلى أن هذا النجاح سيمهد الطريق أمام تحسين سلالات الأبقار المحلية وزيادة إنتاجها من الحليب لتحقيق الأمن الغذائي ودعم مربي أبقار الحليب ضمن مشروع مساندة مربي الأبقار بإشراف الفاو.

واضاف: "ستشهد الأيام والأسابيع المقبلة ولادة المزيد من العجول الصغيرة ونتابع يومياً عمليات الولادة بالإضافة للإشراف على تقديم الخدمات المناسبة للمربين وأبقارهم خلال الفترة المقبلة".

وتابع أن "نجاح المشروع يساهم في تعزيز الأمن الغذائي فالأبقار المحلية يقدر إنتاجها من الحليب للبقرة الواحدة حوالي 20 لتراً من الحليب في اليوم فيما العجلات المولودة بالتلقيح الصناعي عالية الإنتاج متوقع أن تنتج في المستقبل حوالي 40 لتراً من الحليب يومياً"، مؤكداً أن فيتكو كمؤسسة من القطاع الخاص ستساهم في إرساء قواعد استخدام التقنيات الحديثة في تربية الأبقار وكذلك العمل على تثقيف وتوعية المربين بأحدث الطرق العالمية لتربية الأبقار والمواشي في قطاع غزة.

من ناحيته، عبر المواطن جهاد طباسي "صاحب العجل الأولى المولودة في منطقة المواصي بمحافظة خانيونس والتي أطلق عليها اسم "سيدا" تيمناً باسم الجهة المانحة" عن سعادته بنجاح تجربة ولادة أول عجل في مزرعته والذي سيعزز من إنتاجه للحليب وزيادة الدخل لأسرته، حسب وصفه.