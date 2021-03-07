تراند اليوم : اماراتي يتجول داخل مركز مول دبي التجاري شبه عار

دبي - مشرق نيوز

قام شاب إماراتي الجنسية في العشرينات من عمره يعمل موظفاً حكومياً بدخول مركز دبي مول والتجول فيه شبه عار غير مكترث بنظرات الجمهور المحيط به الذين تعجبوا من مظهره، ليتم بعدها إلقاء القبض عليه بتهمة هتك العرض العلني.

وقال مدير الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العميد خليل ابراهيم المنصوري ان الشاب دخل المركز الساعة الرابعة صباح ثالث أيام عيد الاضحى المبارك، بصحبة ثلاثة من أصدقائه، حيث ارتدى "شورت" فقط، فيما ارتدى أصدقاؤه "فانلة وإزار" فقط وراح أحدهم يلتقط لهم الصور غير عابئين بما أقدموا عليه من فعل مشين، مشيرا الى ان الشاب أثناء استجوابه لم يستطع تبرير فعله الا انه أرجع قيامه بهذا الفعل إلى بعض الطيش، ومجاراة لزملائه الذين كان بصحبتهم.

وقال العميد المنصوري انه ألقي القبض عليهم جميعا وتم إخلاء سبيل ثلاثة أما المتهم فقد وجهت إليه تهمة هتك العرض العلني وتم تحويله إلى النيابة العامة، لافتا إلى ان دبي مول كان يعج بالزوار الذين أبدوا امتعاضهم من هذا المشهد.

واستنكر العميد المنصوري هذا الفعل مشيرا إلى غياب الرقابة الأسرية والتربية الصحيحة للأبناء، منوها الى ضرورة وجود رقابة اسرية على مثل هذا التصرفات التي تؤكد غياب الوازع الديني والخلقي، وتترك انطباعا سيئا لدى الجاليات الاخرى.

وأكد ان رجال التحريات والمباحث الجنائية لديهم توجيهات صارمة تجاه كل من يرتكب فعلا فاضحا، أو يسيء لعادات وتقاليد الدولة بأي شكل من الاشكال.