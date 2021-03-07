تراند اليوم : السعودية تعلن انتهاء مناسك الحج

مكة المكرمة - مشرق نيوز

أعلنت المملكة العربية السعودية الاثنين انتهاء مناسك الحج لهذا العام بعد استكمال الحجاج غير المتعجلين رمي الجمرات، فيما بدأت وفود المتعجلين منهم مغادرة المملكة بعد استكمال مناسكهم أمس بطواف الوداع.

وبدأ الحجاج مغادرة الأراضي السعودية عبر منافذ المملكة المختلفة دون مشاكل تذكر، وأدى معظمهم أمس -في ختام اليوم الثاني من أيام التشريق- طواف الوداع إيذانا بانتهاء مناسك الحج لهذا العام.

ووفقا لمسؤولين في حملات الحج، فإن نحو 80% من الحجاج، قرروا التعجل ورمي الجمرات ثم التوجه لأداء طواف الوداع، فيما قضى بعض الحجاج ليلتهم في منى ليرموا الجمار اليوم الاثنين في اليوم الثالث من أيام التشريق.

وانتشر الآلاف من رجال الأمن لمراقبة الحشود المتدفقة تساندهم مئات الكاميرات في جسر الجمرات، مما سمح لمركز القيادة توجيه رجال الأمن لتفكيك التجمعات البشرية الكبيرة وإعادة التوازن في الأعداد المتجهة نحو الحرم المكي.

واعتمدت خطط مراكز القيادة في عملية التفويج من منى إلى الحرم على تحويل الحجاج حال امتلاء الطواف إلى الدور الأرضي والأروقة وكذا الدور الثاني وسطح الحرم.

وسعت السلطات إلى منع الافتراش داخل المسجد الحرام والساحات المحيطة نظرا لما قد يسببه ذلك من مخاطر التدافع والدهس.

من جانب آخر أعلنت مصلحة الإحصاء العامة السعودية في وقت سابق أن عدد الحجاج بلغ هذا العام أكثر من ثلاثة ملايين بينهم 1.75 مليون من الخارج.

وأوضح أمير منطقة مكة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل أن الزيادة الملحوظة في عدد الحجاج هذا العام تعود إلى تزايد حجاج الداخل المخالفين.