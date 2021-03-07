تراند اليوم : حاجة أفغانية تلد توأمها " محمد وعائشة " في مستشفى حراء بمكة

مكة المكرمة - مشرق نيوز -

أنجبت حاجة أفغانية تبلغ من العمر 31 عاما بمستشفى حراء بمكة المكرمة توأمها " محمد وعائشة " وكانت في حالة ولادة طارئة .

وأوضح الدكتور ياسر المليجي بأن الحاجه الافغانيه دخلت الطوارئ وكانت حالتها حرجة حيث كانت في مرحلة المخاض المتأخرة وبالتدخل السريع من الفريق الطبي وبالاستعدادات المجهزة بالطوارئ ساعد هذا على ولادة الحاجة بشكل طبيعي وبحالة صحية جيدة .

وأضاف استشاري الأطفال وحديثـي الـولادة ورئيس القسم الدكتور محمد باصمد بأنه تم إجراء جميع الفحوصات الطبية للمواليد وهم بصحة جيدة وكاملو النمو.

وعبر زوج الحاجة الأفغانية مختار محمود عن فرحته بإنجاب زوجته التوائم بمكة المكرمه أطهر بقاع الأرض ، حيث سمى التوأم (محمد وعائشة ) تيمناً ببلاد الحرمين الشريفين.

وقدم الحاج شكره لقيادة المملكة التي وفرت هذه الإمكانيات الطبية الكبيرة لضيوف الرحمن"، وثم جهود الفريق الطبي الذي أشرف على الولادة ، ووجه شكر خاص لإدارة المستشفى لحسن استقبالهم واهتمامهم بالحجاج.