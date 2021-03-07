تراند اليوم : الجزيرة للأطفال تواكب مسيرة الحجّاج وعيد الأضحى من خلال "الركن الخامس"

الجزيرة للأطفال تواكب مسيرة الحجّاج وعيد الأضحى

من خلال "الركن الخامس"

الدوحة، جمال المجايدة /

تعرض قناة الجزيرة للأطفال بمناسبة موسم الحج وعيد الأضحى المبارك برنامج "الركن الخامس" الذي يواكب مسيرة حجاج بيت الله الحرامويقدّم لمحة عن رحلتهم الإيمانية إلى الأراضي المقدسة، ويرافقهم في مراحل مسيرتهم المباركة في نقل مباشر من الاستديو الذي أعد خصيصاً فيساحة الاحتفالات في المدينة التعليمية في قطر.

وبهذه المناسبة، قال سعد الهديفي، مدير إدارة القنوات بالوكالة في قناة الجزيرة للأطفال، إن قناة الجزيرة للأطفال تهدف من وراء هذا البرنامج إلىإيصال القيم الاسلامية والمعاني السامية للحج إلى أطفالنا في كل مكان بالإضافة إلى ربط الطفل العربي بما يجري حوله من أحداث دينية تهم كلمسلم صغيراً كان أو كبيراً .

وأضاف الهديفي قائلاً: "إن للحج وهو الركن الخامس من أركان الإسلام معاني رائعة، نأمل أن يتمكّن ها البرنامج من إعطاء مشاهدينا، وخاصةأحباءنا الصغار فكرة عن الأهمية الروحية والفائدة العظيمة التي يمكن أن يجنوها من أداء هذه الفريضة في المستقبل."

يستضيف الركن الخامس مجموعة من علماء الدين يشرحون مناسك الحج ويناقشون المعاني السامية والفوائد الروحية العظيمة التي يجنيها الحجاجنتيجة تأديتهم شعائر الحج ويغطّي وقوف جموع المصلين على صعيد جبل عرفات. ويقدّم البرنامج أيضاً تقارير خاصة تسلّط الضوء علىإستعدادات الحجاج لأداء هذه الفريضة في عدد من البلدان العربية والأوروبية، كمكة المكرمة وفلسطين والكويت والجزائر وبريطانيا.

كما يستضيف البرنامج أيضاً عدداً من الأطباء ليقدموا النصائح الطبية حول ما يجب الالتزام به من السلوكيات الصحيحة لتجنب الأمراض أثناءالحج.

يعرض "الركن الخامس" يومياً على الساعة 04:00 عصراً بتوقيت مكة المكرمة ابتداءً من يوم الاثنين 22 أكتوبر 2012 وحتى أول أيام عيدالأضحى المبارك الذي يوافق ال 26 من أكتوبر 2012 حيث يخصّص حلقة متميزة بعيد الأضحى.

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