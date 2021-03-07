تراند اليوم : سمكة قرش "تقع من السماء وتتلقفها الأرض" !

مشرق نيوز / وكالات

أنقذ موظفون في ملعب للغولف بولاية كاليفورنيا الأميركية سمكة قرش "سقطت من السماء" وفقا لما ذكره مسؤولون في نادي سان هوان هليز للغولف.

وقالت مديرة العمليات في النادي، ميليسا ماكورميك إن أحد الموظفين عثر على سمكة القرش المرقطة وهي تتلوى على أرض الملعب، فأحضرها إلى المكتب، حيث وضعت السمكة التي يبلغ طولها أقل من متر في دلو من الماء المملح، ما يشبه بيئتها الطبيعية.

ونقلت السمكة على الفور إلى المحيط الهادئ على بعد 8 كيلومترات، بحسب الخبر الذي أوردته "سكاي نيوز".

وقال الموظف بريان ستيزر الذي نقل سمكة القرش إلى المحيط إنه كان يعتقد أنها نفقت، لكن ما أن ألقى بها في مياه المحيط حتى انطلقت مبتعدة على وجه السرعة.

ويعتقد أن طائرا جارحا، ربما كان أحد أنوع الصقور أو النسور، كان قد اصطاد سمكة القرش ، إلا أن قبضته عليها ضعفت فسقطت أرضا.

ولوحظ وجود ثقوب في جسم السمكة، ربما كانت ناجمة عن مخالب الطائر الجارح.