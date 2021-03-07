منوعات

تراند اليوم : سمكة قرش "تقع من السماء وتتلقفها الأرض" !

0 نشر
0 تبليغ

مشرق نيوز / وكالات

أنقذ موظفون في ملعب للغولف بولاية كاليفورنيا الأميركية سمكة قرش "سقطت من السماء" وفقا لما ذكره مسؤولون في نادي سان هوان هليز للغولف.

وقالت مديرة العمليات في النادي، ميليسا ماكورميك إن أحد الموظفين عثر على سمكة القرش المرقطة وهي تتلوى على أرض الملعب، فأحضرها إلى المكتب، حيث وضعت السمكة التي يبلغ طولها أقل من متر في دلو من الماء المملح، ما يشبه بيئتها الطبيعية.

ونقلت السمكة على الفور إلى المحيط الهادئ على بعد 8 كيلومترات، بحسب الخبر الذي أوردته "سكاي نيوز".

وقال الموظف بريان ستيزر الذي نقل سمكة القرش إلى المحيط إنه كان يعتقد أنها نفقت، لكن ما أن ألقى بها في مياه المحيط حتى انطلقت مبتعدة على وجه السرعة.

ويعتقد أن طائرا جارحا، ربما كان أحد أنوع الصقور أو النسور، كان قد اصطاد سمكة القرش ، إلا أن قبضته عليها ضعفت فسقطت أرضا.

ولوحظ وجود ثقوب في جسم السمكة، ربما كانت ناجمة عن مخالب الطائر الجارح.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا