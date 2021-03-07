تراند اليوم : سعودي يطلق زوجته بعد 5 دقائق على عقد قرانهما

الرياض – مشرق نيوز -

طلق شاب سعودي يبلغ من العمر 20 عاما من مدينة الطائف زوجته التي تصغره بعامين بعد مرور 5 دقائق فقط على عقد قرانهما معللا بأن المهر الذي فرضه والد العروس مبالغ فيه . من مدينة الطائف



وقال أقرباء الزوج إن "الشاب الذي عرف بتهوره طلب من المأذون الشرعي إلغاء عقد النكاح الذي لم يمض على كتابته 5 دقائق، بحجة أنه بعد الكتابة وإمضاء الزوجين عليه شعر أن مبلغ الـ77 ألف ريال مبالغ فيه"، فلم يتردد في اعلان طلاقه.

وحاول والد الشاب حاول اقناع ابنه بالعدول عن قراره دون جدوى ، موضحا للحضور أن ابنه متهور ويعاني من الضغط والسكري، بينما اعتبر ولي أمر الفتاة أن الأمر لا يحتمل التهدئة وطالب بسرعة تسليم ابنته ورقة طلاقها.

يذكر أن دراسات أجريت في الآونة الأخيرة اشارت أكثر من مرة الى زيادة في عدد حالات الطلاق بالسعودية خلال العام الماضي، بما معدله حالة طلاق واحدة كل نصف ساعة، أغلبها يقع خلال السنة الأولى للزواج، وفقا لما نقلته وسائل اعلام.