تراند اليوم : شمس تعايد الجمهور بأغنية "أحبك محمد"

شمس تعايد الجمهور بأغنية "أحبك محمد"

دبي – محمد جمال المجايدة /

تستعد الفنانة الكويتية شمس لطرح أغنية منفردة جديدة، سيبدأ عرضها خلال أيام عيد الاضحى المبارك عبر الإذاعات الخليجية والعربية، والتي تقدمها من اللون الغنائي العراقي كلمة ولحناً وتوزيع موسيقي، حيث تتعاون في ألحانها مع الملحن والفنان العراقي نصرت البدر، بعد أن كتبها الشاعر الغنائي قصي عيسى، وقام بتوزيعها الموزع الموسيقي عثمان عبود، والتي تحمل عنوان "بحبك محمد"، وتقول في كلماتها التي تصف بها محبوبها محمد حسب كلمات الأغنية:

أحبك موت يا محمد

وأظل مجنونة في محمد

ما يدق قلبي لا والله يصيح محمد محمد

يحب قلبي بجنون لجله أترك الكون

أبعد عنه أروح شلون

روحي تموت بمحمد...

وتأتي هذه الأغنية الجديدة "أحبك محمد" بعد أن بدأت شمس بترتيب أوراقها من جديد، ضمن خطة عمل جديدة بدأت العمل بها، ستنتج عنها مجموعة حفلات وأغنيات منفردة متعددة وأغنيات مصورة بطريقة الفيديو كليب، والتي تأتي بعد أن أطلقت ألبومها الغنائي الأخير "صباحك خير" متضمناً 18 أغنية تعاونت بها مع أهم صناع الأغنية الخليجية والعربية من شعراء وملحنين وموزعين موسيقيين.