تراند اليوم : برازيلي يظهر فجأة لاسرته أثناء تشييع جنازته

برازيليا - مشرق نيوز -

ذكرت وسائل اعلامية محلية أن رجلا برازيلياً فاجأ أسرته بالظهور لهم بعد أن اعتقد الجميع بأنه مات، وتعرفت عائلته بطريق الخطأ على جثة شخص آخر يشبهه داخل مشرحة لحفظ الموتى.

وتجمع أفراد أسرة وأصدقاء الرجل الذي يعمل في مسح السيارات ويدعى غيلبرتو أروغو (41 عاما)، حول الجثمان لإلقاء نظرة الوداع، لكنهم أصيبوا بالذهول عندما رأوه أمامهم بعد أن أبلغهم صديق له بأنه شاهد جثته في الشارع.

وأبلغ أروغو موقع صحيفة (أو. غلوبو) "قلت: أيها الناس إنني حي، فليقرصني أحد" ولم يكن الرجل قد رأى أسرته قرابة أربعة أشهر.

وقالت أمه وتدعى ماريا مينزيز وتعمل بائعة في متجر إن بعض الحاضرين أغشي عليهم بينما فر آخرون.

وأضافت قائلة "كان الأمر مرعبا.. أنا في غاية السعادة.. كيف يكون شعور الأم عندما يقولون لها إن ابنك توفي ثم يظهر فجأة على قيد الحياة؟".