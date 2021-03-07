تراند اليوم : سعودية تعمل خادمة في الباكستان

الرياض - مشرق نيوز -

كشفت سيدة سعودية تعيش في الباكستان عن مأساتها المريرة عندما خرجت من المملكة السعودية إلى كراتشي قبل 20 عاما حيث تزوجت من باكستاني يكبرها بثلاثة عقود، وهي قاصر لم تتجاوز من العمر 14 عاما.

تقول السيدة الباكستانية التي رفضت أن تكشف عن اسمها :"قبل 20 عاما وأنا في القرية بين أهلي، أرسلتني زوجة أبي الثانية ذات الجنسية السورية إلى محل صغير يبيع فيه عامل باكستاني بعض لوازم المنزل، استغل المقيم صغر سني وأخذ مني ما يريد بالقوة، لكن زوجة أبي لم تفكر إلا في نفسها، فقد طلبت مني أن أخفي ما حدث وخططت في مكيدة حيث طلبت مني أن أغادر مع الباكستاني إلى حيث يريد، وإلا فإن مصيري سيكون الموت على يد أهلي.

وتتابع السيدة : كنت حسنة الظن بزوجة أبي، فانصعت إلى رأيها وذهبت معه، حيث أفهمته زوجة أبي بأن يغادر بي من القرية ولا نعود إليها أبدا، فأخذ سيارة أجرة وذهب بي إلى جدة ليلا دون أن يرانا أحد.

وتضيف أن الزوج صار يتواصل عبر الهاتف الأرضي مع زوجة أبي، وهي تبلغه بكل ما يطرأ من مواقف، إذ قالت له إن والدي عاد إلى المنزل بعد خروجنا من القرية بست ساعات، وهناك وجد أمي وإخوتي في حالة استنفار للبحث عني بعدما افتقدوني صباحا، فأبلغ الشرطة على الفور، فحضر رجال الأمن واستجوبوا كل أفراد العائلة، ولم يتوصلوا إلى نتيجة ، وأقنعني أنه لا بد من المغادرة من المملكة وإلا سيكون القتل مصيري ومصيره، فذهب إلى القنصلية الباكستانية وأصدر لي جواز سفر على أنني زوجته الأولى التي تعيش في باكستان، وبذلك الجواز هربني إلى تلك دياره.

ووفق صحيفة عكاظ فان الباكستاني وبعد وصولهما الباكستان أخذها معه إلى مقر حكومي، وهناك تناول أوراقا يدون فيها أشياء لم تفهمها، إلى أن طلب منها التوقيع عليها، فأدركت أنه "الزواج".. وما هي دقائق إلا وتسلمت "عقد النكاح".. ــــ حصلت "عكاظ" على صورة منه ـــ.

وهناك جمعها في بيت واحد مع زوجته الأولى، وأولاده الستة، وهو يبلغ حينها 43 عاما من عمره، ومضينا في الحياة حيث أنجبت منه بنتين وولدا واحدا، فولدها حفظ القرآن الكريم، والآن طرق عامه الرابع عشر، وصار مدرسا في حلقة التحفيظ في المسجد المجاور.

ووصفت المواطنة واقع معيشتها في باكستان بالصعبة جداً، مما تضطر في أحيان كثيرة للعمل في "غسل الملابس والصحون" داخل المنازل دون أن تكشف لهم عن جنسيتها.



وأضافت المواطنة أنها استطاعت التعرف بالصدفة على أحد السعوديين في إحدى أسواق كراتشي، وأبلغته بقصتها، حيث أرشدها الى الذهاب الى القنصلية السعودية وهناك كشفت لهم عن الحقيقة وتفاصيلها فتسلموا معاملتها وتواصلها مع والدها الذي أكد الرواية وبعث اليهم كرت العائلة مكتوب فيه أمام اسمها " مفقودة " فطلبوا منه إثبات هويتي، لكي تصدر القنصلية لي بطاقة هوية على أنني سعودية الجنسية، بدلا من حملي إقامة من باكستان، فوافق والدي مقابل شرط وحيد " أن لا تعود بنتي إلى المملكة"

وأخيرا.. تقول السيدة: حالتي أصبحت صعبة للغاية، فلا أستطيع السفر ولا العمل، ووضع أولادي أمسى مترديا، وأنا بأمس الحاجة إلى إثبات هويتي رغم أنني قد وعدت أهلي بأن لا أعود إليهم.