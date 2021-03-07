تراند اليوم : سعودي يجبر بائعتين على وضع المكياج له لتجميل وجهه

الرياض - مشرق نيوز -

أجبر شاب سعودي موظفتين تعملان في احدى محلات بيع المساحيق على وضع المكياج لتجميل وجهه في مجمع الظهران وتحديدا في البوابة رقم 3.

فقد تفاجأت البائعتان بطلب شاب سعودي منهما وضع المكياج له وعندما قوبل طلبه بالرفض هددهما مصرا على وضع المكياج .

واستغاثت احدى البائعتين برجل الأمن لاخراج الشاب من المحل وعندما وصل رجل الأمن رفض الشاب الخروج وواصل تحديه وطلب تجميل وجهه بالمساحيق الحديثة .

وتمادى الشاب في عناده فتهجم على رجل الامن وطعنه عدة طعنات متفرقة في جسده فسقط غارقاً في دمائه ودخل في غيبوبة ثم لاذ الشاب بالفرار هاربا قبل أن يتمكن من تحقيق أمنيته في تجميل وجهه .

وباشرت الشرطة التحقيق وتم التوصل للجاني والقبض عليه في فترة وجيزة واتخذت الاجراءات اللازمة بحقه واحيلت القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص، واتضح انه يعاني مرضا نفسيا والعمل جار لإحالته للصحة النفسية للكشف الطبي عليه .