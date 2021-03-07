تراند اليوم : محمد عساف يسجل تتر مسلسل "عروس بيروت"

الخليج 365/

نشر نجم "أراب أيدول" محمد عساف مجموعة صور له خلال وجوده في الستديو، وهو يسجل تيتر مسلسل جديد سوف يعرض على شاشة " mbc" كما أوضح عساف.

وسبق لـ محمد عساف أن أعلن عن تعاون جديد يجمعه بالفنان ميشال فاضل، من خلال عمل جديد، وهو شارة مسلسل "عروس بيروت" المقتبس عن المسلسل التركي "عروس إسطنبول" الذي يشارك فه نخبة من نجوم الدراما العربية في مقدمتهم ظافر العابدين وكارمن بصيبص وتقلا شمعون وفادي إبراهيم، والذي تم تصويره بين تركيا ولبنان وآخر مشاهده صوّرت في مدينة جبيل اللبنانية.

وقد استغرق تصوير هذا العمل 7 أشهر متواصلة تحت إدارة المخرج التركي إيمرة كاباكوساك، وتولت نادين جابر كتابة نصه باللغة العربية بمساعدة بلال شحادات، وهو من إنتاج "mbc" وسوف يعرض على شاشاتها في شهر أيلول\سبتمبر المقبل.

يشار إلى أن شارة مسلسل "عروس بيروت" من كلمات نزار فرتسيس وألحان وتوزيع ميشال فاضل.