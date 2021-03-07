تراند اليوم : فتاة مصرية تستعيد بصرها في موسم الحج .. اعرف التفاصيل

مكة المكرمة - الخليج 365

استعادت فتاة مصرية تبلغ 16 عاما من عمرها، بصرها، أثناء قدومها مع والديها لمكة المكرمة لأداء مناسك الحد هذا العام 1440 هـ.

وكشف وكالة الأنباء السعودية، أن الفتاة المصرية استعادت بصرها على يد فريق مختص من مركز العلوم العصبية بمدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة بعد أن خضعت لعملية جراحية لقاع الجمجمة، استغرقت 7 ساعات، تم فيها استئصال ورم نازف في الغدة النخامية عن طريق الأنف باستخدام المنظار الجراحي من فتحه حجمها 1 سم.

ونقلت الوكالة عن الإدارة الطبية أن المريضة أحيلت إلى المركز بعد فقدان شبه كامل للإبصار في العين اليسرى، وضعف شديد في العين اليمنى؛ بسبب وجود ورم ضخم ونازف في الدماغ في الغدة النخامية، وضاغط على أعصاب العين، وقد تم التعامل معها في وقت وجيز، والاستعانة بكافة الفرق الطبية من استشاريي جراحة مناظير الأنف والجيوب الأنفية، وتخدير الأعصاب، وطب العيون، والغدد الصماء، والعناية الحرجة، وجراحي المخ والأعصاب.

وقام الفريق الطبي بإجراء تدخل جراحي عاجل، حيث تم استئصال الورم، وتخفيف الضغط عن عصب العين، في عملية استغرقت 7 ساعات تكللت بالنجاح التام.

وتماثلت المريضة للشفاء تدريجيا، حيث تحسنت قدرتها على الإبصار مباشرة، وتستكمل المريضة علاجها الطبي والدوائي تحت إشراف من استشارية الغدد الصماء وأورام الغدة النخامية.