تراند اليوم : شاهد فيديو .. اغنية فضل شاكر الجديدة 2018 يللا مع السلامة

غزة / الخليج 365

طرح المطرب اللبناني فضل شاكر أغنية " يللا مع السلامة" يختتم بها عام 2018 ويبدأ بها عام 2019، وذلك عبر قناته على يوتيوب، من كلمات محمد الرفاعى وألحان وليد سعد وتوزيع على أباظة.

وتعتبر أغنيته هذه مقدمة لأغاني جديدة خلال الفترة المقبلة ضمن ألبومه الجديد الذي أعلن عن العمل به الصيف الماضي.

شارك المطرب اللبنانى فضل شاكر، الأغنية مع جمهوره عبر حسابه على تويتر، قائلاً :"مع حبي، فضل شاكر".

وعاد الفنان فضل شاكر للغناء، عام 2018 بعد غياب 6 بأغنية حملت عنوان"بديت أطيب"، اضافة الى أغنية تتر مسلسل "لدينا أقوال أخرى" قبل حذفها بسبب الجدل الذي أثير حولها بعد عودتها للغناء..

وتقول كلمات أغنية "مع السلامة":

بهد نفسى و بابني فيك

و جيت على نفسي

ياما علشان ارضيك

مش قادرة أبقى زيّك

أنت عايش لروحك

وأنا عايشة ليك

يالا مع السلامة

أنا استحملت ياما

هو أنا علشان بحبك

بتعذبني بيك

أزاي عايز تسيبني

روح مش حتحايل عليك

تقدر تقولي عملت أيه

علشان تكسرلي قلبي

اللي أنت فيه

أنا حبعد بس عنك

لكن مش حقدر أنسى

أنك حبي الوحيد