تراند اليوم : شاهد بالصور .. العالم يستقبل 2019

احتفل العالم باستقبال العام الجديد 2019 حاملين الآمال لكثيرين والآلام لآخرين.

وقد استقبلت سيدني ونيوزلندا شرقاً مروراً بهونغ كونغ وبانكوك.. ثم أبوظبي ودبي بعد ذلك.

واستقبلت هونغ كونغ العام الجديد بعرض مبهر للألعاب النارية صاحبته موسيقى من البر والبحر في ميناء فيكتوريا.

وصف المنظمون العرض، الذي استمر 10دقائق، بأنه "ألعاب نارية موسيقية مذهلة" وظهرت معه أرقام 2019 على شاشة رقمية بينما أضاءت الألعاب النارية الأفق في الميناء الشهير.

احتفلت العاصمة الفرنسية باريس بالعام الجديد في الشانزليزيه تحت إجراءات أمنية مشددة فيما يخطط محتجو السترات الصفراء لمسيرة في الجادة الشهيرة.

وتجمع مئات الآلاف من سكان باريس والسياح عادة في الشانزليزيه للاحتفال عشية العام الجديد لمشاهدة عروض الضوء في قوس النصر.

حددت شرطة باريس محيطاً أمنياً في المنطقة، كما نفذت عمليات تفتيش للحقائب وفرضت حظراً على الكحول وقيوداً على المرور. ونشرت فرنسا أكثر من 147 ألفا من قوات الأمن في أنحاء البلاد.

هدت فرنسا في سنوات سابقة حرقا لسيارات وأعمال شغب أخرى خلال الاحتفال بالعام الجديد.

لكن الأنظار في ليلة رأس السنة تتجه إلى أبوظبي حيث تقام عروض للألعاب النارية احتفالاً بقدوم العام الجديد.

كورنيش العاصمة الإماراتية أصبح مسرحاً لعرض ألعاب نارية ستدخل أبوظبي سجل "غينيس" للأرقام القياسية عبر أكبر تشكيل لعدد من الأحرف في لوحة "عام سعيد 2019"، كما أقيمن عروضاً ضخمة في دبي والشارقة، إضافة إلى العرض الذي أعدت له إمارة رأس الخيمة للدخول من خلاله إلى سجل غينيس للأرقام السنوية للسنة الثانية على التوالي.

واحتشد عشرات الآلاف من الأشخاص مساء الاثنين في ساحة تايمز سكوير في نيويورك، انتظاراً لمنتصف الليل الذي يشهد إسقاط الكرة الكريستال المتوهجة، وهو الحدث الذي اقترن بمقدم العام الجديد في تقاطع الطرق الشهير في منهاتن لأكثر من قرن.







































