تراند اليوم : بالصور.. فنانة تركية شهيرة ترتدي الحجاب

أنقرة - الخليج 365

تحدثت العديد من وسائل الاعلام التركية عن ارتداء الفنانة التركية الشهيرة "غمزة أوزتشيليك" الحجاب، وانخراطها في العمل الخيري.

وأشارت الى أن أوزتشيليك، تفرغت للعمل الخيري، وابتعدت عن التمثيل في الآونة الأخيرة، وأنشأت جمعية خاصة لمساعدة المحتاجين، في العديد من مناطق العالم.

وظهرت الفنانة التركية في إدلب مؤخرا في أحد مخيمات النازحين السوريين، مرتدية الحجاب، والتقطت العديد من الصور مع الأطفال اللاجئين، وقدمت لهم مساعدات.

وقالت أوزتشيليك في مناسبات سابقة: "أنا أصلي منذ فترة طويلة، وأعتقد أن الحجاب أمر من الله".

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها أوزتشيليك ميولا مرتدية الحجاب، وظهرت في العديد من المناسبات والصور على حسابها في موقع أنستغرام وهي ترتديه.

يشار إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت ارتداء عدد من الفنانات التركيات الحجاب، والانخراط في العمل الخيري لمساعدة المحتاجين.













