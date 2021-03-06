تراند اليوم : توقعات ماغي فرح لعام 2021

توقعات ماغي فرح لعام 2021 ، ماغي فرح هي إعلامية وعالمة فلك لبنانية، كشفت ماغي العديد من الأحداث السياسية التي تم حدوثها في الشرق الأوسط، والاضطرابات السياسة والثورات التي قامت بها شعوب منطقة الشرق تعتبر من ابرز توقعاتها في عام 2011، التحقت بمعهد الدراسات الفلكية في فرنسا واصبحت محترفة في تحليل حركة الكواكب وتأثيرها على سطح الأرض، كانت تواجه تعاني كثيرا من استخفاف الناس لها بعلم الفلك وتنبؤاتها، رغم ذلك لم تيأس حتى أصبحت الأولى خصوصاً بعد تنبؤاتها التي لا تخطئ في معظم الأحيان، واصبحت من ابرز عالمات الفلك في الشرق الاوسط، واسمها مرتبط بالفلك، قامت بإصدار ثلاثون كتاباً حتي اللحظة.

توقعات ماغي فرح لعام 2021

كشفت ماغي فرح عالمة الفلك اللبنانية ان عام 2021 مليء بالمفاجآت والأحداث والعالم متجه نحو قوانين جديدة قد تغير وجه الكرة الأرضية. ونوهت في توقعاتها للعام الجديد أن هناك ثورة ستكون على بعض الاعتبارات والقيم التقليدية، إضافةً إلى تغيرات بقيمة النقد والأسهم وبأداء ودور البنوك، وخسائر الأسهم سوف تهز ثقة العالم بالولايات المتحدة وهذا سيكون في بداية العام الجديد.

برج الحمل 2021 ماغي فرح

يعتبر برج الحمل من مواليد 21 مارس الي 19 ابريل، وأوضحت ماغي فرح لبرج الحمل في عام 2021 ان الامور المالية هي المسيطرة علي حياة مواليد برج الحمل خلال العام، وعلهم اظهار استعداداتهم لبعض المفاجأة في الامور المالية، وعليهم ان يكون لديم ادارة جيدة في انقاق الاموال الخاصة بهم وان يعيشوا ضمن ذلك الدخل وبدون ادارة وحزم جيد ستعم الفوضى في حال توسيع دائرة الاتصالات الاجتماعية الخاصة بهم، والسنة الجديدة ستوفر العديد من الفرص بسبب التأثير الايجابي لجميع الافلاك، ومن الناحية العاطفية سيكون الاعزب من برج الحمل يمكنه الدخول في علاقة جيدة، وسوف يعمل على احياء علاقات قديمة وهذا سوف يساعده ماليا، من ناحية الصحة بإمكانه المحافظة على الصحة عن طريق ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتنبؤات برج الحمل تدور بشكل رئيسي حول الاوضاع المادية منذ بداية السنة، سيلاحظون نوعاً من التراجع ورغم ذلك يفكرون بشكل كبير في الخطوات المقبلة التي يجب عليهم ان يتخذوها في الحياة المهنية، سوف يكونوا على يقين في اي متجه حياتهم المهنية تسير، ومع بداية الربيع سوف يكون برج الحمل مستعد للرؤية الواضحة والتفاني ويقوم بتنفيذ الاهداف العملية التي قام بتحديدها لنفسه، ورغم هذا لا تتناسي امور في الحياة الخاصة كالصحة من المحتمل ان تمرض ولا تعطي الامر ما يكفي من الاهتمام ويؤدي الي نتائج عكسية، عليك الحذر الا يكون العمل هو الضروري في الحياة ويجب الاهتمام ايضا في النواحي الصحية والعائلية، واكدت ماغي بانه سوف يمر برج الحمل بعدة مراحل وهي كالتالي:

تبدأ المرحلة الاولى مع بداية يناير وصولا الي يونيو، بالتالي ستكون حياة برج الحمل تحمل العديد من التغيرات المفاجأة والتحديات الصعبة.

تكون بداية المرحلة الثانية مع بداية يونيو وصولا الي اكتوبر سيقوم مواليد برج الحمل بحصاد ثمار جهودهم وتعبهم، وسيمر في مفاجآت عديدة على مراحل عدة وعلى المدى الطويل.

اما المرحلة الثالثة ستكون مع بداية اكتوبر وصولا الي نهاية السنة، سوف يتعرف مواليد الحمل على اصدقاء جدد، ويفارق اصدقاؤه الحاليين بشكل ملحوظ وكبير، ومن المحتل ان يفقدوا عملهم الحالي وسيجدون فرصة عمل اخرى تعود عليهم بأرباح مالية وسوف يكون في طريقه الي الصعود للقمة.

برج الجوزاء 2021 ماغي فرح

يعد برج الجوزاء من مواليد 21 من شهر مايو الى 21 من شهر يونيو، ستكون بداية الجوزاء بشق الطرق الصعبة بنفسه بعد مرور أعوام عديدة من الضيق والعثرات والحالة النفسية السيئة، سيتمكن من تحقيق احلامه والتوسع في بعض الامور ونيل المراد والطموحات التي لطالما سعى اليها، ومن المحتمل لمواليد الجوزاء أن يحققوا هذا في العام المقبل عندما يكونوا دبلوماسيين في معاملته مع الغير دون الدخول في نزاعات معهم، وسوف يواجهون مشاكل ليس لها داعي لذلك عليهم أن يكونوا صادقين ومخلصين في معاملاتهم، والمشتري سيقوم بمساعدتك للنجاح في المشاريع، علاقاتك ستلقى دعم من المريخ والزهرة لهذا العام. علي مواليد الجوزاء الانتباه الا يقعوا في سلوكيات مهزومة وستبدو متوازية للغاية، سوف يكون تركيز الجوزاء في المحافظة على راحة البال والتعمق في التفكير في ميوله الروحية التي سوف تريح نفسيتهم، ومع بداية الربيع يجب الاعتماد على موقفك نحو التغيرات في العلاقات السائدة، ستكون الامور التي لا تسعدك ظاهرة وبشكل ملحوظ، والأمر هذا من الامور الصعبة جدا ورغم ذلك سوف تتغير، لذلك يجب عليك البحث ومقابلة أشخاص لديهم نفس التفكير وهذا سيعود عليك بالفائدة والنجاح.

برج السرطان 2021 ماغي فرح

ان مواليد برج السرطان من 22 يونيو الى 22 يوليو، سيكون قضاء العام الجديد لبرج السرطان في تواصله الاجتماعي وبناء اتصالات حديثة، وذلك سوف يساعده في بناء المستقبل بعد اتخاذه لقرارات هامة بمساعدة أصدقاء جدد يختص بهذا الأمر، سيقوم بتكوين صداقات مهمة للغاية وتستمر تلك الصداقات لمدى الحياة، وتأثير كوكب المشتري سيكون ظاهر في طموحات ونجاح مواليد السرطان في امورهم الحياتية، وبرج الزهرة والمريخ سيؤثران علي السرطان بجعله رومانسي وحسي في علاقاته خلال العام، ويجلب المريخ رعاية صحتك ويجب الا تتأثر بحيوية القوى الخارجية، وإذا كان عليك أن تحقق النجاح هذا العام يجب أن تكون مجتهد وحازم في اتخاذ القرارات والامور الخاصة والنفسية. ويوجد اشارة ان فصل الصيف ستكون اوضاع العمل هادئة نوعا ما، لوجود كوكب المشتري في برج الحوت هذا العام، لذلك باعتقاد الاشخاص المقربين منك انك تعاني من امر ما، عليك ان توضح لهم انك بحاجة لوقت انفسك وللقيام بهواياتك.

برج العذراء 2021 ماغي فرح

يعتبر مواليد برج العذراء من 23 أغسطس الى 22 سبتمبر، ومن المحتمل أن تكون وظيفة برج العذراء أكثر انشغالا من العام الماضي، ولذلك يجب توليه مسؤوليات اضافية، ولكي يتجنب الارهاق والتعب الشديد من المفضل أن تتعلم كيفية تفويض المهام للآخرين، ولا تتراجع من طلبك للمساعدة لأنه لا غنى عن اصدقاءك وزملاءك في العمل، رغم أنك بحاجة الى استخدام عدة طاقات بدنية وعقلية لكي تحقق أهدافك المتعلقة بالمال، ومع ذلك أنها تستحق كل هذه الطاقات التي تبذلها، اما النواحي العاطفية احتمال ان يكون لديك طفل هذا العام، ومن المتوقع أن تكسب علاقات صداقة جديدة. برج العذراء يتلقى الدعم من كواكب عديدة وخاصة اللورد جوبيتير في بداية العام القادم، من المحتمل ان يكون عام يحدث فيها عدة تغيرات ايجابية لبرج العذراء، ويمكن أن تحصل على ترقية في الحياة العملية وتحقيق نجاحات في العمل بكسب أرباح لم تكن متوقعة، وسوف تتغير حياتك وتنقلب بشكل كبير عند الدخول في علاقة عاطفية جديدة لتقع فيها أسير الحب، سوف تعيش مغامرات رائعة بعد اتمام عقد قرانك على هذا الحبيب ان كنت أعزب، ستصل حياتك الي ذروة الاستقرار والراحة البدنية والنفسية.

برج الميزان 2021 ماغي فرح

برج الميزان من مواليد 23 من سبتمبر الى 23 من أكتوبر، تنبأت ماغي فرح بأن يكون العام 2021 مهم في تعزيز العلاقات والصفقات والتسوية لبرج الميزان، وكشفت بعدم تضيع الوقت الثمين فهنالك أيضا مكافآت مادية تنتظر مواليد الميزان، ونوهت الميزان بشرط أن تقوم بأداء واجباتك بشكل صحيح وعلى اكمل وجه، وذلك لا يعني نهائياً أن الحظوظ سوف تصلك على طبق من ذهب، عليك تجاهد وتعمل من أجلها، ويجب ملاحقة ومتابعة التحركات لتتقدم وتنجح نجاحات كبيرة. اما من الناحية العاطفية تنبأت ماغي لمواليد برج الميزان أن تنطلق حياتهم العاطفية للسعادة بشكل كبير، والتي سوف يقدمها كوكب الحب المتنقل في برج الميزان الذي يساهم في تعزيز القدرات والعواطف والتواصل مع الحبيب، وسوف يتم التخلص من كافة التساؤلات المحيرة بين الطرفين لهذا يجب عليك بعد الاتفاق على حل يرضي الطرفين الابتعاد عن الغيرة المطلقة فيك والاستناد لتعزيز الروابط بينك وبين الشريك لكسب الرضا لك وله.

برج العقرب 2021 ماغي فرح

العقرب من مواليد 24 من أكتوبر الى 22 من نوفمبر، من المحتمل أن العام الجديد يحمل لهم مفاجآت عديدة، حيث ان الأحداث والمعطيات متغيرة ويمر برج العقرب بمراحل كثيرة فالأغلب تكون ايجابية، يوجد فيها العديد من السلبيات التي عليك الانتباه جيدا، والأبواب سوف تفتح لك في جميع الأصعدة المهنية والاجتماعية والشخصية والمالية، يجب عليك أخذ الحيطة والحذر حتى انتهاء العام القادم، لأن وقوفك سوف يكون في مهب الريح والمنعطفات القاسية لهذا يجب عليك الاختيار بشكل سليم بالرغم من أن الخيارات صعبة جداً عليك. ستكون عودة الحظوظ الجيدة والمريحة لك، وفي الوقوف في جانبك مرة ثانية، لكي تعمل على تغير نمط الحياة وقلبها للأفضل، ويعتبر الفلك كما كشفت ماغي فرح بالزواج من المقربين منك، أو من المحتمل ان يكون طلاق أو انفصال عن الحبيب، والامر هذا يكون في صالح مواليد برج العقرب، والأيام القادمة سوف تثبت ذلك، لذلك تنصح ماغي برج العقرب بعدم الشعور بالصدمات عند فقدان أحدهم.

برج القوس 2021 ماغي فرح

برج القوس من مواليد 23 من نوفمبر الى 21 من ديسمبر، ومن المحتمل أن يكون عام 2021م عام للاستقرار في الاحداث التي شهدها برج القوس في الاعوام الماضية لذلك سوف تكون عدة تغيرات توصف بالمفصلية في حياتك، وفي العديد من المشاريع في الحياة العملية، التي تجعلك تبصر النور وتلوح في الأفق، وسيتم التغلب على جميع منافسيك وخصومك اللذين تغلبوا عليك في الاشهر القليلة الماضية، وسيقوم العام الجديد بمنحك فرصة استثنائية لعقد عمل أو استثمار يعود بالمنفعة عليك، ان ماغي تحذر انه يجب على مواليد القوس الحذر من نصف العام القادم ومن الثقة المطلقة لدى مواليد القوس، لان القدر يظهر لهم العديد من المفاجآت التي من المرجح أن تغير في مدى السعادة وتحولها للعكس، علي برج القوس الانتباه في اختيار الشريك في الحياة الزوجية.

برج الجدي 2021 ماغي فرح

ان برج الجدي من مواليد 22 من ديسمبر الى 20 من يناير، سوف يتعرض مواليد برج الجدي لعدة تغيرات خارجية تختلف تماما عما كانت تمر فيه، ومع بداية الدخول بالعام الجديد سيدخل برج الجدي علي علاقات جديدة مع أصدقاء جدد، ولكن يجب الحذر والانتباه لأنهم ينتظرون أخطاءك وعليك أن تكون متيقظ لهم، ويجب التحلي بالصبر وعدم التسرع في اتخاذ القرارات والاستماع للمقربين منكم والاخذ بعين الاعتبار لنصائحهم، والعام الجديد سوف يكون مزدهر بشكل عام، في أمور مالية متعددة وايجاد حلول لكافة المشاكل المهنية، وبعد مواجهة المشاكل والمصاعب والضغط النفسي في العام الماضي في العلاقات العاطفية، سوف يقف الحظ بجانب الجدي في العام الجديد 2021، ليدعمه في المساعدة لاختيار الشريك الذي من المتوقع ان ينتهي الامر معه بالزواج.

برج الدلو 2021 ماغي فرح

يعتبر برج الدلو من مواليد 21 من يناير الى 18 من فبراير، ويوجد هناك تأثيرات عدة من الافلاك على برج الدلو للعام الجديد، وسيكون كوكب فينوس في برج الدلو لمعظم أيام شهر يناير المقبل، وسوف يشعرون بانفعالات متعددة في ذلك الوقت، وعلى مواليد برج الثور أن يقوموا باستغلال هذا الشهر بالتفكير في أحداث السنة السابقة، ويأخذوا العبر من اخطائهم التي وقعوا فيها لهذا يجب عليهم الاستثمار في كافة المهارات الخاصة حين يكون الامر متعلق بالعمل والمسؤولية، وعدم محاولة حل المواقف الصعبة بالعنف وعدم محاولة السيطرة على كل الامور بمفردك بل يجب الأخذ بنصائح الغير للاستفادة منها. وفي مجال العلاقات الخاصة سوف تنهي النزاعات مع الاعداء القدامى وسيتم حل تلك النزاعات بطريقة صحيحة وسليمة جدا، وسوف يتم تحقيق الانسجام مع الاصدقاء والاشخاص المقربين منك في العلاقات والأشخاص سيمنحك هذا شعور بالرضا والراحة النفسية والبدنية، ويبين برجك في العام القادم الي امور متعددة وهامة في الحياة.

برج الحوت 2021 ماغي فرح

يعد برج الحوت من مواليد 19 من فبراير الى 20 من مارس، تنبأت ماغي فرح لبرج الحوت عاما سعيد ا نوعا ما، وكشفت بأنها سنة مناسبة لكي تتمكن الروابط من المودة والعلاقات والمعاملات المادية، لتكون من اكثر المبدعين في مجال الفن والعاطفة وسوف يكون للحظ مع مواليد برج الحوت دوراً هاماً وسوف يشعر احبائك بالراحة في العام القادم، وهذا سيزيد من التأثير والسلطة على الوسط العائلي وتكون الكلمة مسموعة، والكلمة عبارة عن نافذ الرأي لديهم وسوف تشعرك بروح المغامرة والقوة والبناء في تحقيق المكاسب التي لطالما سعيتم للوصول اليها منذ فترة. اما بالنسبة للتطلعات الخاصة والحياة المهنية ستقوم بفرض نفسها خلال الفترة المقبلة، لذلك يجب مواجهة تلك المشاكل بالحلول العقلانية والصحيحة، لأن التحديات والمشاكل سوف تستطيع توصيلها للحد الأدنى، واما النواحي العاطفية ستكون متأثرة بتقلبات عديدة مع الشريك في الحياة، ولكن سرعان ما يتم اتخاذ القرارات اللازمة التي تقوم بتوصيلك للراحة النفسية المطلوبة لكم ولشركائكم وايجاد كافة الحلول للخلافات السائدة منذ فترة.

وكشفت في توقعاتها للعام الجديد 2021، أن يوجد هناك العديد من المشاكل ستكون على بعض الاعتبارات والقيم التقليدية، بالإضافةً إلى تقلبات بقيمة النقد والأسهم وبأداء ودور البنوك، وسوف تهتز ثقة العالم بالولايات المتحدة في الاشهر الاولى من العام الجديد وستكون بداية لطوالع فلكية جديدة ومتعددة.