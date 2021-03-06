تراند اليوم : توقعات ليلى عبد اللطيف 2021 ليبيا

توقعات ليلى عبد اللطيف 2021 ليبيا ،الازمة الليبية تشمل تطورات بالغة الاهمية، وتوقعت ان حفتر استلم ليبيا لفترة قصيرة، وتكشف انها تري من خلالها حفتر والسراج خارج الواجهة السياسية لأمر ما.
وتتوقع ان اسم سيف الاسلام القذافي الي الواجهة وبقوة اما اي شخصية ليبية سو تأتي او سوف ترحل.
تشهد ليبيا عملية اغتيال كبيرة تهز الشعب الليبي ترافقها حركة عسكرية على الحدود المصرية وكشفت انها تري الجيش المصري على الحدود الليبية بشكل كبير ومفاجئ وسريع، بداية النهوض من الازمة الليبية من بداية 2021 الي ربيع 2021 تقريباً على صعيدها الاقتصادي والسياسي، واتفاقات دولية عربية علي النفط والغاز الليبي، وكشفت ان دور فعال لجميع القبائل الليبية ان تطرد اي شخص غريب على الاراضي الليبية.
وسوف يكون في منتصف العام 2021 وستتمكن الامارات ومصر وبعض الدول الاجنبية من مساعدة ليبيا في اعادة اعمار ليبيا.
محمد فؤاد
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام