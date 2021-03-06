تراند اليوم : نتائج الصف الثالث المتوسط 2018 نتيجة الثالث متوسط 2018 الآن في العراق الدور الأول – رابط وزارة التربية والتعليم وناجح والسومرية

نتائج الصف الثالث المتوسط 2018 نتيجة الثالث متوسط 2018 الآن في العراق الدور الأول – رابط وزارة التربية والتعليم وناجح والسومرية، موقع نتائج الثالث المتوسط العراق، نتابع معكم من خلال هذا المقال، معرفة نتيجة الصف الثالث المتوسط في العراق 2018 لنهاية العام، وذلك في ظل انتظار طلابها للنتيجة بعد تأخر ظهورها في الفصل الدراسي الثاني الحالي،ننشر لكم في هذا المقال عبر موقع دليل مصر، روابط نتيجة الصف الثالث المتوسط والمواقع المتوقع ظهور النتيجة عليها، ومتابعة لموعد ظهور نتيجة الثالث المتوسط في العراق.

موعد ظهور نتائج الثالث متوسط 2018 العراق

أعلنت وزارة التعليم العراقية أن نتيجة الصف الثالث المتوسط اليوم الخميس، بعد انتهاء أعمال المراجعة والتصحيح ليكون الموعد الجديد لظهور نتائج الثالث المتوسط بعد ساعات اليوم الخميس.

كانت وزارة التربية العراقية قد أعلنت أن نسبة النجاح هذا العام وصلت إلى 87.71%، وكانت لمحافظة الناصرية المرتبة الأولى في نسب النجاح، وجاء بعدها محافظة بغداد وباقي المحافظات، وسوف يتم نشر نسب النجاح كاملة فور اعتماد نتيجة الصف الثالث المتوسط في محافظات “الرصافة الأولى والثانية والثالثة، الكرخ الأولى والثانية والثالثة، والبصرة نينوي والأنبار، المثني والنجف وكربلاء، واسط بابل ديابي، صلاح الدين القادسية ذي قار وكركوك وميسان والسليمانية وأربيل.

النتائج كاملة من هنا

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