تراند اليوم : سعر استخراج رخصة قيادة للنساء

في الفترة الاخيرة وبعد اقرار المملكة العربية السعودية بفك حظر قرار قيادة المرأه والذي اثار ضجة اعلامية كبيرة خلال الايام القليلة الفائتة وهو الخبز الذي تصدر قائمة عناوين الاخبار صبيحة يوم الاثنين والتي اصدرت ايضا عدة تغريدات علي تويتر عن حملة قام بها افراد وعناصر شرطة المرور السعودية وهي حملة توزيع الورود علي النساء التي يقدن سيارتهن وسط حاله من الفرح المرسوم علي وجههن كما ان تطبيق سناب شات كان ايضا قد اندمج مع الخبر مما اصدر فلترين خاصين بقيادة المرأه في السعودية كما اطلق هاشتاق #قودي_كلنا_معك لمستخدمين سناب شات وذلك بمناسبة فك الحظر علي قرار قيادة المرأه فهل هناك اشكاليات حصلت بعد الاقرار اليكم اول الشكاوي بعد فك الحظر وهي عبارة عن ارتفاع اسعار استخراج رخصة قيادة المراءه في السعودية

رسوم تكلفة رخصة القيادة للنساء في السعودية

قد بلغت رسوم تكلفة رخصة قيادة المرأه في السعودية حوالي 6 اضعاف رسوم تكلفة رخصة قيادة الرجل وذلك بسبب الاستغلال العام بالنسبة لقرار فك حظر قيادة المرأه مما ادي الي ظهور استياء عام لدي النساء السعوديات والتي عبرن بدورهن عن غضبهن حول استغلال الرسوم لرخصة القيادة وقال الدكتور عبدالحميد المعجل رئيس الجمعية السعودية للسلامة المرورية إن رسوم مدارس تعليم قيادة المرأة ستتراوح بين 2000 و3000 آلاف ريال وأوضح فى تصريحات صحيفة أمس أن مدارس تعليم قيادة السيارات ستكون مدارس نموذجية وتختلف بشكل كلي عن مدارس القيادة للرجال وتقدر رسوم تعليم القيادة لدى الرجال بنحو 450 ريالًا ما يعني أن رسوم تعليم النساء تعادل 6 أضعاف رسوم تعليم الرجال في حال كانت الرسوم المفروضة عليهن 3 آلاف ريال.