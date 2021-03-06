تراند اليوم : نتائج الثالث متوسط 2018 في محافظة البصرة نتائج الثالث متوسط البصرة وكامل المحافظات

نتائج الثالث متوسط 2018 في محافظة البصرة وبغداد ومحافظات العراق مقدما من موقع دليل مصر، الجميع يتجه الآن إلى روابط النتيجة والتي عليها كافة نتائج جميع المحافظات، حيث تشهد إقبالًا شديدًا بسبب التأخر في الظهور والإعلان، وقد تسبب هذا الأمر بزيادة حالة التوتر والقلق لدى الكثيرون الراغبين في معرفة مصيرهم التعليمي، الإستعلام برقم التسجيل أو الأسم.

نتائج الثالث متوسط 2018 في محافظة البصرة وبغداد

نتيجة الثالث متوسط 2018 في البصرة وجميع محافظات العراق هي الأبرز الآن في البلاد، وذلك بعد إعلان وزير التربية العراقية نسب النجاح في كل مادة، حيث جاءت اللغة العربية عند 93%، الإسلامية 98، الإنجليزية 77%، الرياضيات 85%، الكيمياء، 93%، الإجتماعيات 68%، الأحياء 92%، الفيزياء 90%، كما أكد سيادته، أن نسبة النجاح هذا العام هي الأفضل قياساً بالسنوات السابقة، وإليكم الآن روابط نتائج الثالث متوسط 2018 في العراق ومحافظة البصرة.

رابط نتائج الثالث متوسط في محافظة البصرة وجميع محافظات العراق

سنقدم أدناه جميع روابط نتائج امتحانات الصف الثالث متوسط في البصرة في أقضية شط العرب، أقضية القرنة، أقضية الفاو، أقضية أبو الخصيب، أقضية الزبير، أقضية المدينة، أقضية البصرة، وذلك حرصاً منا على مصلحة الطلاب، كما من الواضح طبقًا لآراء القائمين في تلك العملية، أن نتائج هذا العام ستكون أفضل بكثير من الأعوام السابقة، لعل هذا الأمر، خفف الكثير من حالات التوتر والقلق التي صدمت الكثير من طلاب تلك المرحلة الهامة، وإليكم روابط النتيجة الآن.

في ذات السياق نشير انه بإمكان كل الطلاب والطالبات التعليق على هذا الموضوع برقم التسجيل والإسم وذك اسم المحافظة ونحن بدورنا سنقوم وفور الإعلان عن نتائج امتحانات الثالث المتوسط 2018 لمحافظة ميسان بإعلامكم بالنتائج التي حصلتم عليها على الغرار من اقتراب موعد الإعلان عن نتائج امتحانات الثالث المتوسط المعلنة من جانب وزارة التربية العراقية بشكل رسمي.

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