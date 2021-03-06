تراند اليوم : نتائج الثالث متوسط 2018 ديالي وزارة التربية العراقية نتائج ديالي الثالث متوسط 2018

نتائج الثالث متوسط 2018 ديالي وزارة التربية العراقية نتائج ديالي الثالث متوسط 2018 ، ترقب كبير لدى طلاب الثالث متوسط 2018 ديالي بعدما أعلنت وزارة التربية العراقية حول نزول النتائج الخاصة بالصف الثالث متوسط في محافظة ديالي، بأنه اليوم الخميس الامر الذي جعل طلاب الثالث المتوسط يقومون بالبحث على شبكة الانترنت وعلى المواقع الرسمية عن النتيجة الخاصة بهم، حيث كان هناك عدة وعودات من وزارة التربية العراقية بان يتم اعلان نتائج الثالث متوسط 2018 بعد العيد مباشرة، الامر الذي لم يتم اعلانه بعد العيد، هذا وقمنا عبر صحيفتنا بمتابعة اخبار الوزارة حول موعد اعلان النتائج، لهذا سنقوم بوضع لينك وزارة التربية العراقية نتائج الثالث متوسط 2018 ديالي.

فبعد حالة الترقب والاستياء الكبير التي ظهرت على وجوه الطلاب واولياء الامور في انتظار الاعلان عن نتائج الثالث متوسط 2018 ديالي، وقد قمنا عبر مراسلينا بالتواصل مع وزارة التربية العراقية لمعرفة اخر اخبار النتائج الخاصة بنتيجة الثالث متوسط 2018، وقد اكدوا لنا ان عمليات التصحيح والرصد تتم الان على قدم وساق من اجل الانتهاء من النتائج ليتم اعلانها للطلاب في جميع المحافظات العراقية.

هذا واكدت بعض المصادر في اماكن التصحيح ان يوم السبت ستنتهي عمليات التصحيح والرصد والمراجعة النهائية لكافة اوراق الامتحانات، ورفع النتيجة للسيد وزير التربية ليقوم بالاطلاع عليها واعتمادها، ليتم بعد ذلك رفعها على موقع وزارة التربية العراقية والمواقع التعليمية التابعة للمحافظات العراقية، وتنزيل النتائج والفحص عبر الرقم الامتحاني واسم الطالب، وستقوم العديد من المواقع الرسمية بنشر النتائج عبر صفحاتها من اجل التسهيل على الطلاب في معرفة النتيجة الخاصة بهم.

كما يسرنا ان نقوم في صحيفة المشرق بالقيام بنقل النتائج الخاصة بطلاب الثالث متوسط 2018 في جميع المحافظات العراقية، ونقل نتائج الثالث متوسط 2018 ديالي، ويمكنكم طلاب وطالبات الثالث متوسط القيام بتزويدنا بالاسم رباعي والمحافظة والرقم الامتحاني لنقوم بتزويدكم بالنتيجة الخاصة بكم عبر التعليقات اسفل الجمهور، كما ونتمنى لكم التوفيق والنجاح في دراستكم.

النتائج برابط مباشر من هنا