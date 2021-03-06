تراند اليوم : وزارة التربية والتعليم اليمن ارقام الجلوس 2018 الثانوية العامة بالاسم

يبحث طلاب الثانوية العامة في اليمن على رابط رسمي لاستخراج ارقام الجلوس في الثانوي العامة 2018 لكي يتمكن من تقديم امتحانات الثانوية العامة للعام 2018 بشكل تام.

حيث قامت وزارة التربية والتعليم اليمنية باستحداث موقع مخصص لعرض ارقام الجلوس لجميع الطلاب والطالبات في اليمن من طلاب الثانوية العامة، لكي يتمكنوا من استخراج رقم الجلوس الخاص بهم لامتحانات الثانوية العامة بكل سهولة ويسر.

حيث من المتوقع أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 8 شهر يوليو 2018، و تستمر حتى 22 من يوبيو 2018، وسط تأمينات كبيرة من جانب الحكومة اليمنية لسير العملية بشكل ناجح دون أي مشاكل، رغم الأوضاع السياسية الصعبة التي تعيشها البلاد خلال تلك الفترة.

بكل سهولة أحصل على رقم الجلوس الخاص بكم في الثانوية العامة عبر الرابط التالي والمخصص لاستخراج أرقام جلوس الثانوية العامة باليمن بشكل مباشر وسريع.