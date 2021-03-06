تراند اليوم : دواء واحد مضاد للسمنة والألم والاكتئاب

اكتشف علماء ألمان مادة ذات خواص واعدة مضادة للسمنة والاكتئاب والآلام المزمنة المنتشرة في يومنا، والتي يبذل العلماء جهودهم من أجل علاجها.

ويشير علماء من ألمانيا إلى وجود بروتين في جسم الإنسان يلعب دورا مهما ليس فقط في تبادل الطاقة، بل وفي تطور الاكتئاب والآلام المزمنة.

واتضح لباحثين من جامعة دارمشتات التكنولوجية، أن حجب البروتين FKBP51 يخفض الميل إلى الاكتئاب والسمنة وكذلك الآلام المزمنة. وحاليا، يعتبر المستحضر تاكروليموس Tacrolimus الذي يحصل عليه بمساعدة البكتيريا والبروتينات المماثلة FKBP51، أساس جميع الأدوية والعقاقير المستخدمة حاليا في علاج هذه الأمراض.

وقد عمل العلماء على تغيير هذه المادة بحيث تحجب فقط البروتين FKBP51، ويعملون حاليا على نسختين من المستحضر: الأولى يمكنها التغلب على حاجز الدم في الدماغ، تخصص لعلاج حالات الاكتئاب والآلام المزمنة. والثانية ستختص بمكافحة السمنة.

وتم اختبار المستحضرين على الحيوانات المخبرية فقط، وسوف تبدأ قريبا الاختبارات السريرية، بحسب مجلة Natural Communications.