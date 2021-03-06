تراند اليوم : عذّب طليقته وحلق شعرها ورماها من شرفة المنزل

في حادثة صادمة ومروعة، أقدم زوج مصري على إلقاء زوجته من شرفة منزلها، بعدما قيدها بالحبال وحلق شعرها بسبب شكه في سلوكها.

وأكدت الضحية، وهي مطلقة حديثاً، بعد وصولها إلى المستشفى وهي مصابة بكسور بالغة في جميع أنحاء جسدها، أن زوجها ألقاها من شرفة المنزل بعدما حاول الجيران أن يخلصوها من يده، حيث أقدم على ضربها بشدة وحلق شعرها، وعندما تمكنت من الهروب منه ناحية الشرفة ألقاها منها. بحسب مواقع إعلام مصرية.

وألقت الشرطة القبض على المتهم وخلال التحقيقات اعترف بأنه أقدم على فعل هذه الجريمة بعدما شك في سلوك طليقته، متهماً اياها أنها تعرفت على رجل آخر أثناء وجوده في السجن، ثم رفعت عليه دعوى خلع لتتزوجه، ولكن عشيقها هرب ولم يتزوجها.

وأكد المتهم أنه عَلِم بمكان طليقته من أقاربه فتوجه إليها وخطط للانتقام منها، وقال: "ربطتها في الحبال وحلقت شعرها وتمكنت من الإفلات مني ناحية الشرفة قبل أن أقتلها، فأسرعت وراءها وألقيتها من الشرفة".

وكانت الزوجة تقدمت بدعوى خلع ضد زوجها بسبب سوء سلوكه حسب قولها وليس لأنها تعرفت على شخص آخر كما يدعي.