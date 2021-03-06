تراند اليوم : بعد 71 عاماً مُسن يتحول لإمرأة

لندن - وكالات

قرّر مُسن بريطاني يبلغ من العمر (71) عاماً أن يخضع لعملية تغيير الجنس خلال شهر يونيو المقبل .

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن المسن االذي اطلق على نفسه اسم "سايمون" كان يعيش حياته بشكل عادي كرجل، وكان متزوجاُ من 3 نساء في بلدة "والسال" البريطانية.

وصرح "سايمون"، أنه لم يعد قادراُ على إخفاء معاناته، وبدأ يرتدي ملابس الفتيات، حيث قال "حاولت أن أتعايش مع ما كنت عليه.. لكنني لم أنجح في هذا الأمر". وفقاً لما نشرته "قناة العالم".

وقرر المُسن البريطاني الانفصال عن زوجاته الثلاثة، مضيفاً "أعيش حياتي الآن كأي امرأة، ومن لا يعرفني لن يعلم أبدا أنني كنت رجلا لسبعة عقود".