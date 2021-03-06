تراند اليوم : صور من إجازة كرم بورسين وساريناي ساريكايا في أمريكا

شوهد الممثل التركي الوسيم كرم بورسين بطل "ماوراء الشمس" وحبيبته الممثلة ساريناي ساريكايا بطلة المسلسل الجريء "fi " يمضيان رحلة سياحية في أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أمضيا وقتاً سعيداً في جبال وصحراء "أريزونا" و" جراند كانيون" التي يتردد السياح الأجانب إليها، فاستمتعا باكتشافها معاً لأول مرة، ولأجل رؤية طيور الحديقة الوطنية في أريزونا استأجرا طائرة هيلوكوبتر مقابل"1500" ليرة تركية عن الساعة الواحدة أي ما يساوي "350" دولار أمريكي.

كرم بورسين وساريناي ساريكايا



ويخطط الثنائي كرم بورسين وساريناي ساريكايا لرحلة سياحية طويلة في الأيام القادمة إلى "فيتنام" و"كمبوديا" و"المكسيك".

كرم بورسين وساريناي ساريكايا في مطار أتاتورك متوجهان إلى أمريكا



وأعد كرم بورسين مائدة إفطار صباح الأحد لحبيبته ساريناي ساريكايا شاركت معجبيها بصورتها خلال تناولها إياه بحسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستقرام".

ساريناي ساريكايا سعيدة بمائدة الإفطار التي فاجأها بها كرم بورسين وتنشرها في إنستقرام قائلة: صباح الخير



وتملك ساريناي ساريكايا شقة صغيرة مكونة من غرفتي نوم وصالون ذات إطلالة ساحرة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وساعدها كرم في اختيارها وانهاء معاملات شرائها لخبرته في الولايات المتحدة الأمريكية كما شاركها في تصميم ديكوراتها وأثاثها حسب ذوقهما الخاص.

ولا تنوي ساريناي ساريكايا حالياً الإرتباط بأي عمل فني للإستمتاع بجولة سياحية طويلة الأمد.

كرم بورسين وساريناي ساريكايا مستمتعان برحلة سياحية في ولاية أريزونا