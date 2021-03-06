تراند اليوم : حقيقة عودة ابنة شريف منير لخطيبها السابق؟

فيما لا تزال الامور غير واضحة حول انفصال الثنائي اسما شريف منير ومحمود حجازي، علمت "لها" أن الفنان الشاب يسعى للعودة إلى خطيبته السابقة.

ولفتت المصادر إلى أنه بعد مرور أيام على إنفصالهما، يحاول اصدقاء مشتركون التوفيق بينهما من جديد، لا سيما وان علاقة حب قوية كانت تجمعهما.

وما يؤكد أنه لم يتقبل انفصالهما، إن حجازي لم يحذف صوره التي تجمعه بأسما حتى الآن، حيث ما زال يحتفظ بها من خلال حسابه على "إنستغرام"، ويأتي ذلك بعد نفيه ما تردد خلال الفترة الماضية حول إرتباطه بالفنانة ولاء الشريف، والتي شاركته بطولة مسلسل "أبو العروسة".

ويردد بعض المقربين من اسما أنها تفكر بالفعل في العودة لخطيبها، خاصة وأنها سبق أن فسرت انفصالهما بأنه نتيجة "حسد".