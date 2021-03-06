تراند اليوم : ارطغرل 112 : موقع النور ارطغرل 112 :: مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 112 مشاهدة ارطغرل الحلقة 112 مترجمة HD

يواصل مسلسل قيامة أرطغرل التاريخي التركي جذب أنظار واهتمام المشاهد العربي، مع استمرار عرضه للموسم الرابع مع الحلقة 112 من قيامة ارطغرل ،ويطل بطله الممثل أنجين ألتان دوزياتان الشهير بأرطغرل في قيامة ارطغرل الحلقة 112 بأداء قوي ومدهش إلى جانب بطلتيه الرئيستين إسراء بيلجيتش الشهيرة بالسلطانة حليمة، وهوليا دارجان كوريل الشهيرة بالأم هايماه والدة الفارس والقائد الشجاع أرطغرل.

وتشهد أحداث الحلقة 112 من قيامة ارطغرل الموسم الرابع الحلقة 112 إخلاء قلعة كارجيهسار من رايات قبيلة الكاي،وعقد اتفاقية صلح مع حاكم قعلة بيلاجيك، إلا أن ارطغرل يحذر جون ألب من الانصياع لألاعيب سعد الدين كوبيك.

ويقول ارطغرل لجون ألب " لا تدخل في الاعيب سعد الدين كوبيك الذي استولى على الدولة ".

ويلتقى جون ألب بارطغرل ويقول له " بني جون ألب السلطنة ستصبح أجمل عندما يسفك دم أرطغرل".

ويقول ارطغرل لرجاله " نحن من اليوم لسنا مكلفون فقط بحماية قبيلتنا بل كامل الدولة، كل أسياد القبائل كل الرؤساء الاتراك معنا".

والمسلسل تم إنتاجه عام 2014 وخضع المشاركون فيه لدورات مكثفة في امتطاء الخيل ورماية السهام واستخدام السيف بشكل منتظم لمدة 3 أشهر، بإشراف أشهر المُدربين في تربية الخيل وفنون القتال في كازاخستان، خاصة أنه ممتليء بالإثارة والأحداث التي من شأنها جذب انتباه المشاهدين ».وفاز «قيامة أرطغرل» بجائزة مهرجان (الفراشة) التركي كأفضل مسلسل لعام 2016، وعُرِضَ لموسمين كاملين على قناة «تي آر تي» التركية، ويتم الآن عرض موسمه الثالث، ودائماً ما يحتل أعلى نسب المشاهدة الأسبوعية والشهرية.

وبلغت عدد مشاهدات المسلسل المُترجمة على الأقل مجموعها 200 مليون مشاهدة، حيث تأتي السعودية على أكثر البلاد العربية بنسبة 600 ألف مشاهد؛ يليها الكويت بـ 400 ألف، ثم مصر الجزائر والمغرب وقطر، بحسب «الهاشمي».

وتدور أحداث مسلسل «قيامة أرطغرل» بين ولايتي حلب وأنطاكية في القرن الثالث عشر، في زمن الصراعات والنزاعات بين الإمبراطوريات في المنطقة، في وقت تزامن مع وصول دفعات جديدة من قبائل الأوغوز التركية (التركمان) إلى المنطقة.

ويستعرض المسلسل نزاع المغول والروم على المنطقة، حيث كان المسلمون يعانون الكثير من المشاكل في القرن الثالث عشر خاصة ضعف الخلافة العباسية، وكان العالم الإسلامي بانتظار قائد بطل، ليظهر «أرطغرل» متحدياً كل الظروف.

ويتناول المسلسل سيرة «أرطغرل بن سليمان شاه»، والد «عثمان الأول» مؤسس الدولة العثمانية، في سياق رحلة البحث عن قطعة أرض يستقر فيها مع قبيلته لإنهاء معاناتهم وتنقلاتهم، بعد مرحلة طويلة من الخطر وغياب الأمن والبحث وعدم الاستقرار.