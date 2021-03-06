تراند اليوم : 7 نصائح للمحافظة على صحة طفلكِ في المنزل

الأم هي أكثر من تتعامل مع الطفل طوال الوقت, وهى التي تتحمل إصابته وآلامه، والتي يلزم عليها مراقبة الطفل عند اللعب فى المنزل للحفاظ على صحته ضد الحوادث والإصابات.

نقدم لكِ سيدتي بعض النصائح لتحافظي على سلامة طفلكِ داخل المنزل وفق موقع "حياتك" :

- ثبتي أغطية تأمين على مقعد المرحاض الخاص, مع عدم ترك أي مياة راكدة في حوض الإستحمام أو الأواني الضخمة, كذلك عدم ترك طفلكِ أبداً غير مراقب في حوض الإستحمام ولو حتى لفترة قصيرة.



- لا تسمحي لطفلكِ بتناول طعامه وشرابه في أواني وكاسات قابلة للكسر كالزجاج مثلاً.

- التأكد من صلاحية المواد الغذائية سواء الجاهزة أو التي تحضر في المنزل, والتخلص فوراً من جميع الأغذية الفاسدة عند معرفة ذلك, وعدم تركها في المنزل حتى لا يتناولها طفلكِ.

- إجعلي التوصيلات الكهربائية والأجهزة بعيدة عن متناول طفلكِ قدر الإمكان, مع ضرورة الحذر الدائم من إقترابهم من التوصيلات الكهربائية عند إستخدامها.

- يجب أن تبقى جميع الأسطح وخاصة السيراميك والرخام جافة, حتى لا يتعرض الطفل للإنزلاق والوقوع على أحد الأجسام الصلبة .

- عليكِ إبقاء قطع الأثاث التي يمكن الصعود عليها بعيدة عن النوافذ والشرفات , حيث أن الأطفال دائماً ما يسعون للصعود والنظر للأسفل وهو ما قد يعرض حياتهم للخطر.

- يجب إبقاء المواد الخطرة مثل المنظفات المنزلية, مخففات الدهان, سوائل التنظيف, المبيدات الحشرية والأدوية مغلقة, فالأطفال دائماً ما يعتقدون أن كل سائل يوضع في زجاجة صالح للشرب.