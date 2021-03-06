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تراند اليوم : صور: إبنة أصالة أصبحت نسخة من كندة علوش

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نشرت شام الذهبي إبنة الفنانة أصالة صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستقرام تحدثت فيها عن مفهومها للنعمة حيث وجدت أن النعمة الحقيقية هي أن يشعر الإنسان بالإمتنان للنعم التي يمتلكها.


لكن متابعو شام توقفوا عند صورتها أكثر مما استوقفهم كلامها، حيث شبهها كثيرون بالممثلة كندة علوش، بينما وجد آخرون أنها صارت تشبه الإعلامية وفاء الكيلاني، وفق موقع "نورت".

 


خضعت شام الذهبي لعمليات تجميل، خصوصاً وأنها بدت بملامح مختلفة تماماً عن ملامحها السابقة، خصوصاً فمها الذي بدا أكثر إنتفاخاً مما كان عليه في صورها السابقة؟

 

 


 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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