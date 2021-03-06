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تراند اليوم : نادين نسيب نجيم تفاجأ جمهورها بقصة شعر قصيرة...شاهدوا الفيديو

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فاجأت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم محبيها بقصة شعر قصيرة ظهرت فيها من خلال صورها التي انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي في انستقرام، معربة عن فرحتها وارتياحها باختيار تسريحة شعر جديدة لكسر الروتين والتجديد في مظهرها الجمالي.

سيلفي نادين نسيب نجيم بعد تسريحتها الجديدة


نادين المشهورة بجمالها العربي وبشرتها السمراء نشرت فيديو على حسابها الخاص في انستقرام أثناء تسريحتها الجديدة من مصفف الشعر اللبناني فيكتور كيروز، بدت سعيدة بمظهرها الجديد الذي يليق بملامحها الجذابة، مما زادها نعومة وجمالاً.


هل أعجبتكم تسريحة نادين نسيب نجيم الجديدة؟

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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