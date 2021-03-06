تراند اليوم : تعرفي على سلبيات "كريم إزالة الشعر" للمرأة الحامل

تستخدم بعض النساء الحوامل "الكريم" لإزالة الشعر الزائد، ولكن قد تدور في ذهنها أنه يسبب لها مخاطر بسبب استعماله.

لذلك نرغب أن نطمئنك عزيزتي بأنه لا توجد أي مخاطر على صحة الأم الحامل والجنين عند استعمال الوسائل المختلفة لإزالة الشعرالزائد أثناء الحمل ، وإنما قد تترك كريمات إزالة الشعر الزائد بعض الأضرار البسيطة، مثل: تهيج البشرة وذلك لأن جلد الأم الحامل يكون أكثر حساسية أثناء الحمل.

سلبيات استخدام كريمات إزالة الشعر الزائد أثناء الحمل:

- تعمل المواد الكيميائية الموجودة في كريمات إزالة الشعر الزائد على تكسر الشعر وإنفصالها عن البشرة بسبب تركيبتها العضوية المكونة لها.

- تستخدم كريمات إزالة الشعر الزائد عطور قوية لإخفاء الرائحة المميزة للمواد الكيميائية، وتؤدي هذه العطور والمواد الكيميائية إلى تهيج البشرة وإثارة الحساسية وتزداد نسبة حدوث هذا الأمر أثناء الحمل لأن البشرة تصبح حساسة بدرجة أكبر.

إذا أصيبت الأم الحامل بحساسية جراء استخدام كريمات إزالة الشعر الزائد، فقد يكون من الأفضل استخدام الأساليب الأخرى لإزالة الشعر الزائد، منها: استخدام الملقاط أو إزالة الشعر الزائد باستخدام الشمع أو أجهزة الحلاقة النسائية أو شفرات الحلاقة، واعلمي أنه هناك احتمالية بالشعور بعدم الراحة أثناء استخدام هذه الطرق أيضاً.

خطوات استعمال كريم إزالة الشعر الزائد أثناء الحمل:

- اقرئي إرشادات الاستعمال على عبوة الكريم بعناية ودقة قبل الاستخدام.

- لا تستخدمي الكريم على بشرة متشققة أو على الوجه.

- استخدمي المنتج المصنع خصيصاً للبشرة الحساسة.

- اختبري الكريم على مساحة صغيرة من البشرة قبل استخدامه حتى لو كان هذا نفس المنتج الذي كنت تستخدمينه قبل الحمل.

- حافظي على التهوية الجيدة للغرفة لأن كريم إزالة الشعر له رائحة نفاذة وخاصة إذا كنت تشعرين بالغثيان.

- تجنبي ترك الكريم على الجلد فترة طويلة مع الالتزام بالحد الأدنى من الوقت المقترح في إرشادات الاستخدام.