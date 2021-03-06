تراند اليوم : ما هي فوائد الفستق لصحة الإنسان

للفستق فوائد عديدة تعود بالنفع على صحة الإنسان، فهو يحتوي على بروتين، ودهون مفيدة، بالإضافة إلى العديد من المعادن.

كما يساعد الفستق في ضبط نبضات القلب لاحتوائه على البوتاسيوم الذي يقوي العضلات، وينظم ضغط الدم ويضبط نسبة السوائل في الجسم، بالإضافة الى أنه عامل مساعد للحفاظ على صحة القولون وخفض نسبة الكوليسترول بالدم لاحتوائه على نسبة كبيرة من الألياف.

وحسب ما نشرته العديد من وسائل الإعلام فإن الفوسفور يعتبر من أحد أهم مكونات الفستق، وكذلك المغنسيوم والكالسيوم وهي أهم المعادن التي يحتاجها تكوين خلايا العظام، كما يحتوي الفستق على النحاس الضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء، والكولاجين الذي يدعم العظام، ويساعد الغدة الدرقية على القيام بوظائفها.

بناءً على ما سبق فإذا كان قلبك يعاني من أي مشكلة أو اضطراب فعليكِ بالفستق فما أطيبه وأجمله ليساعد على ضبط ضربات القلب لكننا ننصحك بتناوله بحدود المعقول.