تراند اليوم : طريقة عمل سلطة الدجاج بالسمسم والجرجير

نقدم لكم سيدتي من مطبخ طبق اليوم، سلطة الدجاج بالسمسم والجرجير.
المقادير
- لبن زبادي , 1/2 كوب
- جبن كريمي , 1 ملعقة كبيرة
- مايونيز , 2 ملعقة كبيرة
- لتحضير الصلصة ,
- ملح , حسب الرغبة
- فلفل أسود , 1/4 ملعقة صغيرة
- بابريكا , 1/4 ملعقة صغيرة
- كمون , 1/2 ملعقة صغيرة
- فلفل للدجاج , 1/4 ملعقة صغيرة
- ثوم بودرة , 1/4 ملعقة صغيرة
- دبس رمان , 1 ملعقة كبيرة
- صلصة صويا , 1 ملعقة كبيرة
- بصل مفروم خشن , 1 حبة
- زيت نباتي , 1 ملعقة كبيرة
- سمسم محمص , 2 ملعقة كبيرة
- ذرة مسلوقة , 2 كوب
- جرجير مقطع خشن , 2 حزمة
- صدر دجاج مقطع إلى شرائح عريضة , 250غرام
طريقة التحضير
في قدر على النار، حمّي الزيت النباتي وقلّبي البصل حتى يذبل.
أضيفي الدجاج ونكّهي بالثوم البودرة وبهارات الدجاج والكمون والبابريكا الحلوة والفلفل الأسود والملح.
حرّكي المكونات جيداً حتى تنضج قطع الدجاج.
أسكبي صلصة الصويا ودبس الرمان واخلطي حتى تتجانس المكونات تماماً.
أضيفي نصف كمية السمسم ثمّ اتركي الخليط يبرد.
في وعاء التقديم، إفردي الجرجير.
ضعي فوقه الذرة.
لتحضير الصلصة: في وعاء، ضعي المايونيز وجبن الكريم واللبن الزبادي.
أخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس.
أسكبي الصلصة فوق طبق التقديم.
زيّني وجه السلطة بالدجاج والكمية المتبقية من السمسم.