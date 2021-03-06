تراند اليوم : طريقة عمل سلطة الدجاج بالسمسم والجرجير

طريقة التحضير

في قدر على النار، حمّي الزيت النباتي وقلّبي البصل حتى يذبل.

أضيفي الدجاج ونكّهي بالثوم البودرة وبهارات الدجاج والكمون والبابريكا الحلوة والفلفل الأسود والملح.

حرّكي المكونات جيداً حتى تنضج قطع الدجاج.

أسكبي صلصة الصويا ودبس الرمان واخلطي حتى تتجانس المكونات تماماً.

أضيفي نصف كمية السمسم ثمّ اتركي الخليط يبرد.

في وعاء التقديم، إفردي الجرجير.

ضعي فوقه الذرة.

لتحضير الصلصة: في وعاء، ضعي المايونيز وجبن الكريم واللبن الزبادي.

أخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس.

أسكبي الصلصة فوق طبق التقديم.

زيّني وجه السلطة بالدجاج والكمية المتبقية من السمسم.