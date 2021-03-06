تراند اليوم : العاب بنات الأميرة آنا الجديدة 2015, العبي العاب تلبيس وقص شعر ومكياج

العاب بنات الأميرة آنا الجديدة 2015, العبي العاب تلبيس وقص شعر ومكياج وتنظيف البشرة من الاوساخ وازالة التجاعيد وحب الشباب من الوجه بطريقة في منتهى الروعة, وذالك بإستخدام ماسك الاساس وماسك تفتيح البشرة بالإضافة الى احدث ادوات ازالة الشوائب من الوجه , حتى تظهر الاميرة آنا اخت السا فروزن في اجمل حالتها واختيار ستايل بنات اخر حاجة في منتهى الروعة, استمتعي مع الاميرة الجميلة في تنظيف الشعر ايضا.

ولدينا في العاب بنات لعبة تلبيس البنت على الدراجة, ستقومي بإختيار الملابس والفساتين المناسبة للفتاة الحلوة وهيا على الدراجة, ولا تنسي اختيار تسريحات الشعر الملائمة للون الملابس بالإضافة الى الاكسسوارات ولون وشكل الدراجة ايضا, ستجدي الإختيارات الخاصة بـ التلبيس اعلى اللعبة اضغطي عليها واختاري ملابس بنات ستايل روعة.

ولعبة قص شعر بنات ستايل جديدة تقومي بغسل الشعر وتمشيطه على حسب التسريحة التي تختاريها , العاب بنات ستايل قص شعر ذات الشعر الاحمر الناعم الجميل , ستقومي بالبدء بغسل الشعر على شكل خطوات ومن ثم ستختاري شكل التسريحة من الخلف والامام , اما على شكل شعر كعكة او جدائل او ضفائر.

ولعبة بيبي هازل معرض العلوم ستقومو باللعب مع بيبي هازل في مختبر العلوم ومعرض تجارب العلوم , بحيث ستطلب المعلمة من الطفلة المدللة عسلي واصدقائها نشاطات مدرسية يقومو بتطبيقها بالبيت , ستساعدو بيبي هازل في عمل بركان حتى تستطيع المشاركة مع صديقاتها في معرض العلوم في مختبر المدرسة , وفي اليوم التالي تقوم بيبي هازل بعرض تجربتها في حصة العلوم امام المعلمة وصديقاتها وتحصل على المرتبة الاولى مع شهادة تقدير.

ولعبة تنظيف جسم الاميرة ومساج ستقومي بهذه اللعبة باختيار مرحلتك الاولى وذالك بالضغط على كل ركن من اركان غرفة الاميرة والتي ستجدي اكثر المراحل اهمية في الاهتمام بالجسم والوجه والشعر واختيار الملابس , قومي بتنظيف وجه الاميرة وايضا تدليك ظهر الاميرة بواسطة العصا وايضا كريمات بشرة خاصة لها , لعبة تنظيف جسم الاميرة ومساج ستنتقلي لمراحل اخرا مثل غسل الشعر وتنظيفه بالكامل.

ولعبة صالون التجميل اليوم ستقومي بالإهتمام بالفتاة التي تود ازالة المكياج والتاتو وازالة الاكسسوارات , واعادة جمالها الطبيعي , هناك مراحل عديدة في كل مرحة ستقومي بعمل مهام جديدة حتى النهاية , قومي اولا بالتخلص من الحلق الموجود على الاذن والانف والشفاه , ومن ثم تقومي بالانتقال الى مرحلة ازالة المكياج بالقطن والمزيل وتقومي بمسح مكياج العيون والفم وازالة الرموش.