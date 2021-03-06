تراند اليوم : طريقة تحضير الكوسة المحشية بجبنة البارميزان والفطر.

اغسلي الكوسا ثم قطعيها طولياً إلى نصفين وفرغيها من اللب.

سخني السمنة في مقلاةٍ متوسطة الحجم، ثم أضيفي لب الكوسا، الفطر، البصل الأخضر.

قلبي لب الكوسا والمشروم والبصل من 3 إلى 4 دقائقٍ، ثم أضيفي مرقة الدجاج، والملح والفلفل الأبيض مع التقليب المستمر لمدة من 10 إلى 12 دقيقةٍ.

ضعي الكوسا المقطعة طولياً مع كميةً من الماء، واتركيها تغلي لمدة دقيقتين.

أخرجي الكوسا من الماء وضعيها في صينية الفرن، ثم ضعي فيها خليط الفطر والكوسا.

زيني وجه الكوسا بجبنة البارميزان المبشورة، ثم أدخليها إلى الفرن من 3 إلى 4 دقائقٍ حتى تذوب الجبنة ويصبح لونها ذهبياً.